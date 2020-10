Η τουριστική Αρχή του Βερολίνου λάνσαρε μια διαφημιστική καμπάνια κατά την οποία μια ηλικιωμένη κυρία δείχνει το μεσαίο δάχτυλο σε όσους αρνούνται να φορέσουν μάσκα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

«Το ανυψωμένο δάχτυλο είναι για όλους εκείνους που δεν ακολουθούν τους κανόνες και δεν φορούν μάσκα» γράφει η σχετική λεζάντα της φωτογραφίας.

Σύμφωνα με το BBC, η Visit Berlin δήλωσε ότι η εκστρατεία επέλεξε την συγκεκριμένη γυναίκα προκειμένου να αναδείξει τη σημασία για την προστασία των ηλικιωμένων. Ωστόσο η καμπάνια έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια, με ορισμένους στη Γερμανία να τη χαρακτηρίζουν προσβλητική.

The visit Berlin poster has everything. Grandma brags about obeying the rules, which makes me wonder what other rules she obeyed when she was 17 or so. And of course she's wearing the least effective mask of them all. Bravo! pic.twitter.com/RZi9tvugYP

— AG (@AlgoSlayer) October 15, 2020