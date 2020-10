View this post on Instagram

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 Αχ αυτό το καλοκαίρι… Με μια λέξη θα το χαρακτήριζα ΓΕΜΑΤΟ! Ναι ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι με άπειρα εκρηκτικά χαρούμενα συναισθήματα μακριά από όλα! Αναμνήσεις που δεν πρόκριτε να ξεχάσω ποτέ,ακόμα και αμνησία να πάθω κάτι από εκείνο το καλοκαίρι θα έχει σφηνώσει στο κεφάλι μου και θα μου εμφανίζεται ξανά και ξανά μπροστά μου!😂 Το 2020 δεν μου τα έφερε όπως ήθελα και το δικό μου καλοκαίρι ήταν (διαφορετικό) θα έλεγα! Δεν πειράζει όμως… Ξέρεις γιατί? Γιατί έχω για συντροφιά να θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι… και όποτε το θυμάμαι χαμογελάω!!! Γι’ αυτό σας λέω να ζείτε το λεπτό και την στιγμή γιατί αυτό μετά γίνεται μια γλυκιά και όμορφη ανάμνηση που κρατάει για πάντα! 💙🙏🏼