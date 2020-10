Την… πόρτα σε πολλούς ηγέτες κρατών έχει χτυπήσει ο κοροναϊός που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο αριθμός κρουσμάτων και θανάτων αυξάνεται καθημερινά, με ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία και Κολομβία να κατέχουν τις πρώτες θέσεις.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times, το θετικό τεστ του προέδρου Τραμπ τον κατατάσσει σε κατηγορία, στην οποία ανήκουν ήδη ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρόεδρος της Βραζιλίας , Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Ορισμένοι ηγέτες ασθένησαν βαριά, όπως ο Τζόνσον που νοσηλεύθηκε μία εβδομάδα σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι, όπως ο Μπολσονάρου, εμφάνισαν ελαφρά συμπτώματα. Στη Νιγηρία, στενός σύμβουλος του προέδρου Μπουχάρι υπέκυψε τον Απρίλιο εξαιτίας της COVID-19.

Ο 56χρονος Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος στην πρώτη φάση της πανδημίας αρνήθηκε να επιβάλει lockdown και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, προσβλήθηκε από τον ιό τον Μάρτιο.

Νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο για επτά ημέρες, τρεις από αυτές σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 12, 2020