Όλα ξεκίνησαν από την Χόοπου Χικς, τη διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, η οποία πρώτη διαγνώστηκε με κοροναϊό, με αποτέλεσμα το ζέυγος Τραμπ να τεθεί σε καραντίνα και στην συνέχεια να ανακοινωθεί πως και αυτοί είναι θετικοί στον ιό.

Δεν είναι, όμως, μόνο ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ που μολύνθηκαν με Covid-19. Πολλά άτομα από το επιτελείο του προέδρου έχουν βρεθεί θετικά στον νέο κοροναϊό.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διοργανώσει εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ανακοίνωσε ποιο πρόσωπο επέλεξε για να καταλάβει την έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο που άφησε κενή ο θάνατος της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

Η εκδήλωση αυτή φαίνεται πως έγινε εστία υπερμετάδοσης του ιού, καθώς σε αυτήν παρέστησαν γερουσιαστές, πολιτικοί και φυσικά άνθρωποι από το περιβάλλον του Τραμπ.

Ανάμεσα σε αυτούς που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ανακοίνωσαν ότι είναι θετικοί είναι δύο γερουσιαστές: ο Τομ Τίλις και ο Μάικ Λι.

«Ευτυχώς δεν έχω συμπτώματα και νιώθω καλά», ανέφερε ο Τίλις, ο οποίος εκπροσωπεί τη Βόρεια Καρολίνα στην αμερικανική Γερουσία.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Νοτρ Ντέιμ, ο Τζον Τζένκινς, που παρέστη επίσης στην εκδήλωση, ανακοίνωσε επίσης ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί.

Παράλληλα και η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κονγουέι έκανε γνωστό πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και τέθηκε σε απομόνωση.

«Τα συμπτώματά μου είναι ήπια (ελαφρύς βήχας) και νιώθω καλά. Άρχισε διαδικασία καραντίνας, σε συνεννόηση με γιατρούς», ανέφερε η Κονγουέι μέσω Twitter.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.

As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020