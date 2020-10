Τις πρώτες δηλώσεις του από το νοσοκομείο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την εσπευσμένη εισαγωγή του, το βράδυ της Παρασκευής.

Αν και σύμβουλός του νωρίτερα έκανε λόγο για μεγάλη σοβαρότητας της κατάστασης, σημειώνοντας πως ο Τραμπ είναι καταβεβλημένος, με μια λιτή ανάρτηση στο Twitter ο «πλανητάρχης» εκφράζει την αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πηγαίνω καλά, νομίζω».

Μάλιστα, απευθυνόμενος σε όσους στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και ταχείας ανάρρωσης -από υποστηρικτές μέχρι πολιτικούς αντιπάλους- τους ευχαριστεί. «Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ».

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020