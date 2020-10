Ο Μπόρις Τζόνσον απολογήθηκε που εξήγησε λανθασμένα… τα ίδια τα μέτρα της κυβέρνησής του για τον κοροναϊό, σε μια γκάφα που αναμένεται να πυροδοτήσει την καυστική κριτική για τη διαχείρισή του επί της πανδημίας.

«Συγγνώμη, έκανα λάθος σήμερα», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο Twitter. Ήταν η Τρίτη φορά μέσα σε τρεις ώρες που εκπρόσωποι της κυβέρνησής του απέτυχαν να διευκρινίσουν τους νέους κανόνες που θα τεθούν σε λειτουργία τα μεσάνυχτα της Τρίτης, για την καταπολέμηση της πανδημίας στη βορειοανατολική Αγγλία.

Το λάθος, σε σχέση με τα μέρη στα οποία οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα να κοινωνικοποιηθούν, είναι πιθανό να προκαλέσει τις αντιδράσεις του κόμματος των Συντηρητικών του οποίου ηγείται ο Τζόνσον, μέλη του οποίου είναι δυσαρεστημένα από τους περιορισμούς και τα νέα αδικήματα που όρισαν οι υπουργοί χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση στο Κοινοβούλιο.

Νωρίτερα την Τρίτη, η υπουργός δεξιοτήτων Γκίλιαν Κίγκαν απλώς παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε την απάντηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ραδιόφωνο, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου του Τζόνσον, Τζέιμς Σλακ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι λεπτομέρειες θα οριστούν σε δεύτερο χρόνο.

Όταν ερωτήθηκε και ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον αν οι πολίτες των βορειοανατολικών θα μπορούσαν να κοινωνικοποιηθούν με άτομα εκτός του σπιτιού τους, εκείνος δήλωσε ότι έχουν αυτό το δικαίωμα, με όριο τα έξι άτομα.

«Στα βορειοανατολικά ή σε άλλες περιοχές όπου έχουν εισαχθεί ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες των τοπικών αρχών, όμως είναι έξι άτομα σε ένα σπίτι ή έξι άτομα στην εστίαση, όμως όπως καταλαβαίνω όχι έξι σε εξωτερικούς χώρους, έτσι έχουν τα πράγματα εκεί», είπε συγκεκριμένα ο Τζόνσον.

Αργότερα, όμως, έγραψε στο Twitter: «Συγγνώμη, έκανα λάθος σήμερα. Στα βορειοανατολικά, οι νέοι κανόνες συνεπάγονται ότι δεν μπορείτε να συναντήσετε άτομα που ζουν σε άλλες κατοικίες σε κοινωνικό πλαίσιο σε εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των παμπ, των εστιατορίων και των σπιτιών σας. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγετε την κοινωνικοποίηση με άτομα που δεν ζουν μαζί σας και σε εξωτερικούς χώρους».

Apologies, I misspoke today.

In the North East, new rules mean you cannot meet people from different households in social settings indoors, including in pubs, restaurants and your home. You should also avoid socialising with other households outside. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 29, 2020