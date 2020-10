Ένα νέο ντοκιμαντέρ για το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Μπίλι Άιλις, έρχεται τον Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το ΑΠΕ η Apple γνωστοποίησε ότι τον Φεβρουάριο θα διαθέσει στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα streaming Apple TV Plus το ντοκιμαντέρ της για την Μπίλι Άιλις.

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ έγινε σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία της Μπίλι Άιλις, την Interscope Records και, κατά συνέπεια, «επετράπη στον Κάτλερ να έχει εκτενή πρόσβαση στις ιδιωτικές στιγμές με την οικογένειά της καθώς και στο παρασκήνιο δημόσιων εμφανίσεων» όπως πληροφορεί η The Hollywood Reporter.

The documentary film about Billie Eilish, titled “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” and directed by RJ Cutler, will be released in theaters and on Apple TV+ in February 2021. pic.twitter.com/eSMzYE7Jhz

— billie eilish (@billieeilish) September 28, 2020