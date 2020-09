Ολοκληρώθηκε το πρωί η επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να χαιρετίζει το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο κ. Πομπέο αποκαλεί την Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» και επισημαίνει τη σημαντική πρόοδο που έχουν καταγράψει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Αναχωρώ από την Ελλάδα σήμερα, ικανοποιημένος από την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας από την επίσκεψή μου πέρυσι. Χαιρετίζω το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή».

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5

Χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φιλοξένησε τον κ. Πομπέο, για δεύτερο βράδυ στο πατρικό σπίτι του, στα Χανιά.

Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός συνόδευσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναχώρησε για το αεροδρόμιο προκειμένου να συνεχίσει την περιοδεία του, με επόμενη στάση τη Ρώμη.

Το απόγευμα της Τρίτης ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πομπέο και οι σύζυγοί τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Σούζαν Πομπέο, δείπνησαν σε χαλαρό κλίμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ που επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Πομπέο και η σύζυγός του ευχαρίστησαν τον κ. Μητσοτάκη και την κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για τη φιλοξενία.

Χθες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ευχαρίστησε στα ελληνικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φιλοξενία του. «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μου έδειξε την αληθινή έννοια της ελληνικής φιλοξενίας», έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάικ Πομπέο.

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατέστησε σαφές πως η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται στο ισχυρό θεμέλιο των δεσμών των δύο λαών, μια απόδειξη των κοινών αξιών των χωρών μας και της διαρκούς φιλίας τους.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020