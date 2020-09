Έτοιμος να μπει στην ομάδα των υπερηρώων της Marvel Cinematic Universe δηλώνει ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον (John David Washington).

Ο 36χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Tenet» και μίλησε στο Nerd Reactor στη διάρκεια προώθησης της ταινίας. Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο υπερήρωας που θα ήθελε να υποδυθεί ο Τζον είπε:

John David Washington says he would be open to playing Reed Richards in the MCU’s ‘FANTASTIC FOUR’ reboot.

(via: https://t.co/WPynWCsl9g) pic.twitter.com/q5DIE5dEQn

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2020