Η Μέγκαν Μαρκλ έχασε στην τελευταία της δικαστική αψιμαχία, στο πλαίσιο της μήνυσης που έχει καταθέσει εναντίον βρετανικής ταμπλόιντ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε σήμερα ότι η εφημερίδα θα μπορούσε να συμπεριλάβει λεπτομέρειες από μια βιογραφία που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, είχε μηνύσει τον εκδοτικό οίκο Associated Newspapers για τα άρθρα που είχε δημοσιεύσει η Mail on Sunday πέρυσι, που περιελάμβαναν μέρη μιας χειρόγραφης επιστολής, που είχε στείλει η ίδια στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ το 2018.

Ενόψει της δίκης, που σύμφωνα με το ΑΠΕ αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, η Mail υποστήριζε πως το ζευγάρι είχε συναινέσει για την έκδοση της βιογραφίας τους «Finding Freedom», που είχε δημοσιευτεί τον Αύγουστο.

