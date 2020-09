Ο Τομ Γιορκ απολαμβάνει εδώ και λίγες μέρες τον έγγαμο βίο, στο πλευρό της γοητευτικής συζύγου του.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ο τραγουδιστής των Radiohead ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη σύντροφό του, Νταγιάνα Ροντσόνε το περασμένο Σάββατο στη Βαλγκουαρνέρα, στη Villa Valguarnera στη Μπαγκερία της Σικελίας.

