Τα σοκαριστικά βίντεο από την Βηρυτό, που θυμίζει πλέον εμπόλεμη ζώνη, αυξάνονται διαρκώς.

Ο διεθνής ανταποκριτής του CNN, Μπεν Γουέντμαν, βρέθηκε μέσα σε σπίτι με θέα στο λιμάνι της Βηρυτού, όπου έλαβε χώρα η τεράστια έκρηξη το απόγευμα της Τρίτης. Το σπίτι κατοικούνταν από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

«Όταν έγινε η έκρηξη, οι τοίχοι απλώς κατέρρευσαν», τραυματίζοντας τη γυναίκα που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, λέει ο Γουέντμαν στο ρεπορτάζ του. «Το κρεβάτι είναι ακόμη λερωμένο από το αίμα της».

Κοιτώντας μέσα από τους κατεστραμμένους τοίχους του σπιτιού, ο Γουέντμαν περιγράφει την κατάσταση της αποθήκης που εξερράγη. Αυτό που μέχρι πριν λίγες ώρες ήταν απλό έδαφος, τώρα έχει μετατραπεί σε κρατήρα, από όπου υπερχειλίζει νερό σε όλη την περιοχή.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί να διερευνήσει την έκρηξη με πλήρη διαφάνεια. Όμως, όπως τονίζει ο Γουέντμαν, αυτό είναι «μηδαμινή παρηγοριά» για τις οικογένειες των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοουμένων».

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού δήλωσε σε συνέντευξή του ότι τουλάχιστον 300.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους εξαιτίας της καταστροφής.

