Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, μετά και τις πολύνεκρες εκρήξεις που σημειώθηκαν στο λιμάνι, κηρύχτηκε η Βηρυτός.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεδρίασης του λιβανέζικου Υπουργικού Συμβουλίου.

Τουλάχιστον 113 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού και δεκάδες άλλοι αγνοούνται, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Χαμάντ Χασάν.

CNN drone footage shows some of the devastation caused by the massive explosion in Beirut. The blast rocked the Lebanese capital on Tuesday evening, leaving at least 100 dead and thousands injured. pic.twitter.com/WEmFCQ7BSi

— CNN (@CNN) August 5, 2020