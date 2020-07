Αυξητική τάση για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψε o ΕΟΔΥ όσον αφορά τα κρούσματα κοροναίού στη χώρα μας.

Ειδικότερα χτες,Τετάρτη, επιβεβαιώθηκαν 57 νέα κρούσματα –ο υψηλότερος αριθμός από τις 14 Ιουλίου- ενώ λαμβάνοντας υπόψη ότι την Τρίτη είχαν καταγραφεί ακόμη 52 κρούσματα, το τελευταίο 48ωρο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 100.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 35 νέα κρούσματα και την Κυριακή 26 Ιουλίου ακόμη 27. Συνολικά, το μήνα Ιούλιο έχουν επιβεβαιωθεί στην Ελλάδα 953 κρούσματα κορωνοϊού. Από την έναρξη της πανδημίας, τα κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 4.336.

Αναλυτικά ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ανά ημέρα για τον μήνα Ιούλιο:

29 Ιουλίου: 57 κρούσματα

28 Ιουλίου: 52 κρούσματα

27 Ιουλίου: 35 κρούσματα

26 Ιουλίου: 27 κρούσματα

25 Ιουλίου: 31 κρούσματα

24 Ιουλίου: 26 κρούσματα

23 Ιουλίου: 33 κρούσματα

22 Ιουλίου: 32 κρούσματα

21 Ιουλίου: 36 κρούσματα

20 Ιουλίου: 11 κρούσματα

19 Ιουλίου: 24 κρούσματα

18 Ιουλίου: 19 κρούσματα

17 Ιουλίου: 28 κρούσματα

16 Ιουλίου: 35 κρούσματα

15 Ιουλίου: 27 κρούσματα

14 Ιουλίου: 58 κρούσματα

13 Ιουλίου: 24 κρούσματα

12 Ιουλίου: 31 κρούσματα

11 Ιουλίου: 41 κρούσματα

10 Ιουλίου: 60 κρούσματα

9 Ιουλίου: 50 κρούσματα

8 Ιουλίου: 33 κρούσματα

7 Ιουλίου: 27 κρούσματα

6 Ιουλίου: 43 κρούσματα

5 Ιουλίου: 9 κρούσματα

4 Ιουλίου: 25 κρούσματα

3 Ιουλίου: 28 κρούσματα

2 Ιουλίου: 28 κρούσματα

1 Ιουλίου: 23 κρούσματα

Υπενθυμίζεται ότι από τα 57 νέα κρούσματα της Τετάρτης, 10 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου, ενώ τρία «εισαγόμενα» κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο. Ακόμη 18 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 11 στη Θεσσαλονίκη, επτά στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δύο στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας, ενώ από ένα κρούσμα στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ημαθίας, Κιλκίς, Κορινθίας, Δωδεκανήσου και Ροδόπης.

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι φτάνουν τους οκτώ, ενώ 127 έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Το τελευταίο 24ωρο δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Οι νεκροί στην Ελλάδα από την έναρξη της πανδημίας ανέρχονται σε 203.

Υποχρεωτική η μάσκα στο Δημόσιο – Τι ισχύει για επιχειρήσεις και καταστήματα

Σημειώνεται πως χτες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων στις οποίες τόσοι οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα προστασίας για τον κοροναϊό.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης για την υποχρεωτική χρήση μάσκας, πρέπει τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες να φορούν μάσκες στις εξής επιχειρήσεις:

Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κοροναϊού Covid-19, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό/πελάτες.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

·Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

· Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

· Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

· Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.43

· Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.51

· Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

·Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

·Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

· Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

· Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

· Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

· Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

· Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

·Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

·Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

· Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

·Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

·Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76

·Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.77

·Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

·Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

· Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.1

· Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

·Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

· Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

·Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.2

· Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής /96.0

·Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

· Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

·Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05·

· Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

· Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

· Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

· Yπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

· Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

·Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)·

· Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

· Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

· Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

· Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

· Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

· Φαρμακεία

· Χώροι γραφείων (δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

·Ανελκυστήρες

Επίσης, την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που έρχονται σε επαφή με το κοινό προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τα πρόστιμα που προβλέπει η απόφαση για τις μάσκες

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Πιο σκληρά μέτρα θέλουν κάποιοι ειδικοί

Την ίδια ώρα υπάρχουν συστάσεις από επιστήμονες που επιμένουν για σκληρότερα μέτρα. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ανοιχτά μαγαζιά με κίνδυνο μετάδοσης, γι’ αυτό θα πρέπει να πάρουμε έγκαιρα τα μέτρα».

Η καθηγήτρια πάντως ξεκαθάρισε, ότι «δεν είμαστε σε δεύτερο κύμα στη χώρα μας. Το καλοκαίρι περιμέναμε ότι θα έχουμε λίγο αυξημένα κρούσματα λόγω της αύξηση του τουρισμού και το καλοκαίρι οι νέοι ξεχνούν την ύπαρξη του Covid-19 και είναι λίγο πιο χαλαροί».

Η πνευμονολόγος απευθύνθηκε στο σημείο αυτό στους νέους επισημαίνοντας ότι «ουδείς είναι άτρωτος από τον κοροναϊό, μπορεί κάποιοι από τους φίλους τους να νοσήσουν, αυτό θέλω να τούς πω». Όπως διευκρίνισε η κ. Κοτανίδου, περισσότερα κρούσματα καταγράφονται γιατί υπάρχει και μεγαλύτερη συρροή τουριστών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα πριβέ πάρτι στη Μύκονο

Οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται την ώρα που οι αρχές παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τα πριβέ πάρτι που γίνονται σε βίλες στη Μύκονο, εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού, χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο προστασίας, όπως επίσης και τις εικόνες συνωστισμού σε πολλά καταστήματα.

Πρόκειται για παράνομα πάρτι που διοργανώνουν ειδικές ομάδες από την Ίμπιζα, που έχουν μετακομίσει στο νησί των ανέμων γι’ αυτόν τον λόγο. Τα πάρτι γίνονται σε πολυτελείς κατοικίες, που νοικιάζονται γι’ αυτόν τον σκοπό, και εκτιμάται ότι συμμετέχουν από 500 έως 1.000 άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα κάποιες φορές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, τα καλέσματα γίνονται με τον εντοπισμό στίγματος στο κινητό τηλέφωνο πολιτών και εν συνεχεία αποστέλλονται οι προσκλήσεις μέσω Facebook ή Instagram. Το αντίτιμο της εισόδου κυμαίνεται από 150- 1000 ευρώ, χρήματα τα οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές, διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σημειώνεται πως ανάλογα πάρτι γίνονταν και παλαιότερα, ωστόσο, πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό. Μάλιστα, καθώς η πανδημία έκανε δυσκολότερη την ενοικίαση τέτοιων κατοικιών, οι διοργανωτές βρήκαν όπως φαίνεται την ευκαιρία να τις νοικιάσουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκεί όλο και περισσότερα τέτοια πάρτι.

Την ίδια ώρα, θεωρείται πολύ δύσκολο για την Αστυνομία να παρέμβει σε τέτοιου είδους καταστάσεις και προς το παρόν οι Αρχές περιορίζονται στην πρόληψη με στόχο να αποτρέπονται τέτοιες συγκεντρώσεις.