Απολύθηκε από την εκκλησία που λειτουργούσε η Junia Joplin, μια πάστορας στο Οντάριο του Καναδά, μετά το coming out της ως transgender.

Όπως αποκάλυψε μέσω του Twitter της, το ποίμνιο ψήφισε οριακά υπέρ της απόλυσής της, μετά το coming out που έκανε αναφέροντας ότι δεν είναι μόνο πάστορας «αλλά και γυναίκα».

«Ονομάζομαι Junia Joplin. Μπορείτε να με αποκαλείτε June. Είμαι τρανς γυναίκα. (…) Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορώ να μην μιλήσω. Κατανοώ ότι παίρνω ένα τεράστιο ρίσκο αυτή την στιγμή» ανέφερε προσθέτοντας πως κάπου διάβασε ότι «αγάπη διώχνει τον φόβο».

Η ίδια έκανε coming out κατά τη διάρκεια διαδικτυακού κηρύγματος κατά τις ημέρες του lockdown.

Μερικές ημέρες μετά, η Junia Joplin αποκάλυψε μέσω Twitter ότι τα μέλη της εκκλησίας αποφάσισαν με ψήφους 58-53 τον τερματισμό της συνεργασίας τους. Η ίδια, μιλώντας στο CTV ανέφερε ότι πίστευε πως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν οριακό ωστόσο δεν ήταν σίγουρη για το τι θα αποφάσιζε τελικά το ποίμνιο.

Hi friends,

Yesterday the members of @lorneparkbc voted to fire me. The vote went 58-53 in favour of termination…

— Junia R. Joplin (@jrjoplin) July 21, 2020