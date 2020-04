View this post on Instagram

Αυτά τα γενέθλια θα μου μείνουν αξέχαστα, κυρίως γιατί κατάλαβα γι’ ακόμη μία φορά ότι τα άτομα που σ’αγαπάνε αληθινά, θα βρουν πάντα τον τρόπο να σου το δείξουν, ανεξαρτήτως συνθηκών!💙 Όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες, η φαντασία των αγαπημένων μου προσαρμόστηκε στις συνθήκες των ημερών και έφερε ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη και την ψυχή μου!!! Η ευχή πριν σβήσω τα κεράκια είμαι αισιόδοξη ότι θα πραγματοποιηθεί, αλλά πρέπει να την κρατήσω μυστική…🤫 Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για τις ευχές και την αγάπη σας & σας εύχομαι με τη σειρά μου υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας! #birthday #coronathemedcake #happyaries #welcome24 #blessed #birthdaygirl🦋