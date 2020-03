Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Τουρκία, με τις Αρχές να θέτουν σε καραντίνα σε 39 κατοικημένες περιοχές 18 πόλεων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κοροναϊού.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η καραντίνα επιβάλλεται σε μια πόλη, έξι συνοικίες, 28 χωριά και τέσσερις κοινότητες. Η εν λόγω απόφαση έρχεται μετά την αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κατά 1.815 φθάνοντας τα 9.217, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Παράλληλα η χώρα μετράει 131 νεκρούς, με τους αριθμούς να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των τελευταίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, η Τουρκία ακινητοποίησε το Σάββατο τις υπεραστικές της αμαξοστοιχίες και περιόρισε τις εσωτερικές πτήσεις. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης ζητεί να επιβληθεί κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται σήμερα να κάνει διάγγελμα προς το έθνος, έπειτα από τηλεδιάσκεψη με το υπουργικό του συμβούλιο.

Όλα αυτά βέβαια ενώ πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για ψευδείς ειδήσεις από πλευράς του τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα, τούρκος δημοσιογράφος με μήνυμά του στο twitter αμφισβητεί τα στοιχεία που ανακοινώνει η κυβέρνηση Ερντογάν για τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων από τον φονικό ιό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Abdullah Bozkurt, χθες ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε 16 θανάτους από τον κοροναϊό συνολικά στην χώρα.

Ωστόσο η κυβερνητική υπηρεσία E-Devlet κατέγραψε μόνο στην Κωνσταντινούπολη 20 θανάτους από τον ιό.

Another hard evidence that confirms #Erdogan gov't has been lying about #Corona deaths in #Turkey.

Yesterday, health minister announced 16 deaths nationwide (in all 81 provinces)

Yet digital gov't service E-Devlet showed only in Istanbul there were 20 Corona deaths recorded. pic.twitter.com/yaSrCp3tdI

