Οι ταϊλανδέζικες δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ταϊλανδό υπαξιωματικό, δράστη της σφαγής στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, με τουλάχιστον 21 νεκρούς, επιβεβαίωσαν ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Ανουτίν Σαρνβιρακούλ και ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό που έδωσε τέλος στην κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε!!!» ανακοίνωσε ο υπουργός με ανάρτησή του στο facebook.

Το μακελειό με 27 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης, σε εμπορικό κέντρο είναι «πρωτοφανές» στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός.

«Είναι πρωτοφανές στην Ταϊλάνδη και θέλω να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει μια τέτοια κρίση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο νοσοκομείο της πόλης Νακόν Ρατσασίμα όπου πήγε να επισκεφθεί τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν εκεί μετά τη σφαγή.

Πρόσθεσε ότι τα κίνητρα του δολοφόνου ήταν «προσωπικά», έχουν σχέση με μια διένεξη για την «πώληση ενός σπιτιού» στην οποία θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί.

Ο στρατιώτης σκοτώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις μετά την ολονύκτια πολιορκία στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε επίσης ότι ο δράστης είναι νεκρός και πως η αστυνομική επιχείρηση τελείωσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 57 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σφαγή. Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα μέλος των ειδικών δυνάμεων. Το τηλεοπτικό δίκτυο Thairath TV, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, έκανε λόγο για 26 νεκρούς.

Ο Ταϊλανδός υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα, 34 ετών, ήταν επαγγελματίας στρατιώτης, εκπαιδευτής σκοποβολής στη μονάδα του και εκπαιδευμένος ελεύθερος σκοπευτής στο πρόγραμμα των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης.

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Thairath TV μετέδωσε τις πρωινές ώρες της Κυριακής σήμερα πως απομακρύνθηκαν όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο στην βορειοανατολική πόλη στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα.

Όλοι οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από το εμπορικό κέντρο και τον περιβάλλοντα χώρο, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο είχαν αποκλειστεί από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Δημόσιας Υγείας επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι ένα μέλος των ειδικών δυνάμεων σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με τον δράστη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 26.

«Δεν γνωρίζουμε γιατί το έκανε αυτό. Φαίνεται ότι τρελάθηκε», δήλωσε στο Reuters ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απέσυρε το προφίλ του ένοπλου στρατιώτη και ότι θα κατεβάσει «οποιοδήποτε ανάρτηση με περιεχόμενο βίας, που σχετίζεται με την επίθεση αυτή».

Thai soldier armed with assault rifle and other firearms, and who is still on the run, posted updates on his Facebook account while he was shooting people. #Thailand pic.twitter.com/GGi8Q6Xxup

Σε άλλο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter ακούγονται οι πυροβολισμοί από το εμπορικό κέντρο καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του στρατιώτη.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τα πυρά του στρατιώτη χτύπησαν κάποια στιγμή και μια φιάλη υγραερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη και φωτιά.

There’s a shooting incident at a mall in Korat. The gunman fired shots in a canteen, hitting a propane tank causing an explosion and fire. https://t.co/dhIYL1JMVE

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο στρατιώτης πριν ανοίξει πυρ στο εμπορικό κέντρο φέρεται να πυροβόλησε άλλους στρατιώτες.

Gunshots can be heard as a Thai soldier went on a shooting rampage in the north east of the country, killing at least 12 people, police say.

Latest on this story here: https://t.co/7ZsenIC1Oy pic.twitter.com/pW9YFzoNF4

— Sky News (@SkyNews) February 8, 2020