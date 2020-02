Θρίλερ που όχι απλά δεν έχει τέλος, αλλά κορυφώνεται ώρα με την ώρα λαμβάνει χώρα στην Ταϊλάνδη, μετά την επίθεση του στρατιωτικού σε εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Ο δράστης, αφού άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, τραυματίζουν ακόμα 31, οι 10 εξ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, στη συνέχεια εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε κάποιον από τους ορόφους του εμπορικού κέντρου, κρατώντας ομήρους.

Ωστόσο, όσον αφορά τη συνέχεια οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Αυτό διότι σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, Thairath TV ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από τον εμπορικό κέντρο όπου είχε ταμπουρωθεί.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο, ο Τζακραπάντ Τόμα αντάλλαξε πυρά με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων στο πολυώροφο γκαράζ του εμπορικού κέντρου. Στη συνέχεια, πυροβόλησε μια φιάλη αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και μέσα στη σύγχυση εξαφανίστηκε, ανέφερε ο ρεπόρτερ του καναλιού.

Την ίδια στιγμή, ο αγγλόφωνος ιστότοπος της εφημερίδας Khaosot ανέφερε πως οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν και τους τέσσερις ορόφους του κεντρικού κτιρίου του εμπορικού κέντρου Terminal 21 και δεν βρήκαν ούτε τον μακελάρη, ούτε τους ομήρους που κρατούσε.

Ακόμα παραμένει άγνωστο τι συνέβη και με ποια σειρά.

Το συγκρότημα του εμπορικού κέντρου αποτελείται από πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα πολυώροφο γκαράζ.

Ο Τόμα ξεκίνησε τη σφαγή αργά το απόγευμα, από μια στρατιωτική βάση, όπου σκότωσε τρεις ανθρώπους. Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ενός ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα.

«Έκλεψε ένα στρατιωτικό όχημα και πήγε στο κέντρο της πόλης» είπε ο αντισυνταγματάρχης Μονγκόλ Κουπτασίρι. Εκεί, μπήκε στο εμπορικό κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους πελάτες, με όπλα που είχε κλέψει από το οπλοστάσιο της βάσης.

A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand #shooting pic.twitter.com/k1T0qXgucx — Reality Index (@Reality_Index) February 8, 2020

Νωρίτερα, σε επιχείρηση της αστυνομίας και στρατού στο εμπορικό κέντρο εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί κατάφεραν να διαφύγουν.

This is the first massacre in Thailand. The murderer is reported to be a Sargent based in Korat city. The incident started around 4pm when he shot&killed his supervisor and family-3 death count. He moved on to Terminal21 department store and began a mass shooting. #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/hei1NLZZXr — 🍼baby_flower (@MandyxxFR) February 8, 2020

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους.

#กราดยิงโคราช No more additional casualties pls. Praying for ur safety Thailand. pic.twitter.com/QhfcSI9SdH — glada 🐥 7 for 7 (@glaaadiisharp) February 8, 2020

«Η αστυνομία και ο στρατός ενώνουν τις δυνάμεις τους και βοήθησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα από το εμπορικό κέντρο. Δεν είναι γνωστό πόσοι βρίσκονται ακόμη εκεί» είπε ο εκπρόσωπος. 

«Φαίνεται ότι τρελάθηκε»

Τέτοιου είδους συμβάντα σπανίζουν στην Ταϊλάνδη, εκτός από το νότιο άκρο της όπου εδώ και δεκαετίες δρουν αυτονομιστές αντάρτες.

«Δεν γνωρίζουμε γιατί το έκανε. Φαίνεται ότι τρελάθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας αναφερόμενος στον δράστη, τον Τζακραπάντ Τόμα.

«Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους»

Νωρίτερα ο στρατιώτης είχε αναρτήσει στο Facebooκ ένα μήνυμα όπου ανέφερε ότι «ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους» και μια φωτογραφία, πιθανότατα του δικού του χεριού να κρατά ένα όπλο.

Κάποια στιγμή, αφού είχε ξεκινήσει να πυροβολεί, ανήρτησε το μήνυμα «Να τα παρατήσω;» και στη συνέχεια ο λογαριασμός του έκλεισε.

Thai soldier armed with assault rifle and other firearms, and who is still on the run, posted updates on his Facebook account while he was shooting people.#Thailand

pic.twitter.com/GGi8Q6Xxup — Pakistani Hawk (@SirajMumin) February 8, 2020

Δεν έχει συλληφθεί, επιστρατεύουν και τη μητέρα του

Ο Τζακραπάντ Τόμα φέρεται ότι άνοιξε πυρ σε διάφορα σημεία της πόλης, η οποία απέχει 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ. Βρίσκεται ακόμη μέσα στο εμπορικό κέντρο και δεν έχει συλληφθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές έστειλαν τη μητέρα του στο σημείο για να τον πείσει να παραδοθεί. Σε ένα βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να κλαίει και να αναρωτιέται «γιατί το έκανε;» ενώ μπαίνει σε ένα περιπολικό.

Σε άλλα βίντεο εικονίζεται ο στρατιώτης να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, μπροστά από το εμπορικό κέντρο και να πυροβολεί. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί και ακούγονται πυρά. Σε βίντεο που τράβηξε ένας περαστικός διακρίνεται ένας άνδρας, πεσμένος δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου, μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά δεν είναι σαφές αν είναι νεκρός. Σε άλλες εικόνες που μεταδόθηκαν φαίνονται τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, πεσμένοι στο έδαφος. Κανένας τους δεν κινείται.

Στις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του εμπορικού κέντρου διακρίνεται ένας ένοπλος μασκοφόρος ντυμένος στα μαύρα, να μπαίνει σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης αρχικά πήγε σε κάποιο σπίτι της πόλης και σκότωσε εκεί δύο ανθρώπους. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο κατάστημα όπλων μιας στρατιωτικής βάσης και προμηθεύτηκε ένα νέο όπλο. Άνοιξε πυρ και μέσα στη βάση, όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα.

Το υπουργείο Άμυνας ζήτησε από όσους μπορούν να δώσουν αίμα για τα θύματα σε τέσσερα νοσοκομεία της πόλης ενώ ο αρχηγός του στρατού της Ταϊλάνδης, ο Απιράτ Κονγκσομπόνγκ διέταξε τους διοικητές να σπεύσουν στην περιοχή και να ξεκινήσουν έρευνες.

Ο πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-ότσα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.