Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών από έναν στρατιώτη που άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο σε κατάσταση αμόκ.

Ο στρατιώτης κρατάει ομήρους 16 ανθρώπους μέσα στο εμπορικό κέντρο σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Thai News Agency.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο στρατιώτης πριν ανοίξει πυρ στο εμπορικό κέντρο φέρεται να πυροβόλησε άλλους στρατιώτες.

Gunshots can be heard as a Thai soldier went on a shooting rampage in the north east of the country, killing at least 12 people, police say.

Latest on this story here: https://t.co/7ZsenIC1Oy pic.twitter.com/pW9YFzoNF4

— Sky News (@SkyNews) February 8, 2020