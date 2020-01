Στα παλιά της τα παπούτσια συνεχίζει να γράφει οποιαδήποτε έννοια Διεθνούς Δικαίου η Τουρκία, η οποία για μια ακόμη φορά δεν δείχνει να λογαριάζει κανέναν.

Με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου να είναι… καθημερινότητα για την Άγκυρα δεν περίμενε κανένας ότι μια συμφωνία, όπως αυτή της Διάσκεψης του Βερολίνου, στην οποία δεν υπεγράφη τίποτα και η τήρησή της βασίζεται στη θέληση των εμπλεκόμενων, θα… έβαζε την Τουρκία σε ένα καλούπι.

Έτσι και έγινε, αφού παρά τη συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη για εκεχειρία στην Λιβύη –μετά βίας τηρείται– και απομάκρυνση των ξένων δυνάμεων από την περιοχή, το αυτί της Τουρκίας δεν ιδρώνει στο ελάχιστο!

Τι ακριβώς συμβαίνει; Η Τουρκία, όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συνεχίζει την εκπαίδευση των δυνάμεων της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) του Σάρατζ.

Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται αυτό που είχε πει ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Σάββατο, πριν τη Διάσκεψη στη γερμανική πρωτεύουσα. «Η Τουρκία θα παραμείνει στη Λιβύη έως ότου της παραδοθούν τα δικαιώματα της στη Μεσόγειο και μέχρι να αποκτήσει μια νόμιμη διοίκηση ο λιβυκός λαός» είχε πει, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί ακόμα είναι κατά πόσο στην Τουρκία «παραδόθηκαν τα δικαιώματά της στη Μεσόγειο» και αν συμφώνησε σε αποχώρηση από τη Λιβύη. Τη στιγμή μάλιστα που σε καμία από τις αναφορές της Άγκυρας στη Διάσκεψη της Κυριακής δεν γίνεται αναφορά στην αναχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή.

«Έχουμε συμφωνία με τη Λιβύη»

«Έχουμε μία συμφωνία με τη Λιβύη για την εκπαίδευση. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Πρόκειται για μία νόμιμη προσπάθεια» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο οποίος βρίσκεται στο Νταβός της Ελβετίας για τις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ωστόσο… έκανε λόγο και για ανάγκη στήριξης της εκεχειρίας.

«Τώρα έχουμε κατάπαυση του πυρός. Χρειάζεται να τη στηρίξουμε. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να καταστεί βιώσιμη. Χρειαζόμαστε επιτάχυνση των πολιτικών διαδικασιών για να φθάσουμε σε μία μόνιμη λύση».

Επεσήμανε δε, ότι «θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις διαδικασίες για τις εκλογές». «Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εκεχειρία και τη στήριξη της πολιτικής διαδικασίας».

Οι παραπάνω τουρκικές δηλώσεις έρχονται δύο ημέρες μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου υπήρξε συμφωνία για την άμεση κατάπαυση του πυρός, την αυστηροποίηση του εμπάργκο όπλων, αλλά και την αποχή της ξένης εμπλοκής στην εμφύλια σύρραξη.

Νέος γύρος εχθροπραξιών

Την ίδια στιγμή, με ανάρτηση του ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός γνωστοποίησε πως σύριοι τρομοκράτες μισθοφόροι εξαπέλυσαν επίθεση κατά θέσεων του στρατού του Χαφτάρ.

«Απαντάμε με πλήρη ισχύ» ήταν η απάντηση από την πλευρά του Εθνικού Λιβυκού Στρατού.

«Θωρακίζεται» και ο Χαφτάρ

Μάλιστα και ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ σπεύσει να θωρακίσει τη γραμμή κρούσης του με 13.000 εθελοντές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και με μετέβησαν στις πρώτες γραμμές.

4000 volunteers from the city of Tarhuna have completed their training program and will move out to the front lines.#Libya #LNA pic.twitter.com/2yUBS2YDp9 — M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020

9000 volunteers from #Cyrenaica are preparing to be mobilized to #Tripoli within the next 24hours after finishing their training program.#LNA #Libya. pic.twitter.com/QzADzKvmDn — M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020

Μάλιστα, με νεότερη ανάρτηση του ανεπίσημου λογαριασμού του Εθνικού Λιβυκού Στρατού στο Twitter οι δυνάμεις του Χαφτάρ μετρούν περισσότερους από 174.000 μαχητές.