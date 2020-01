Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυροβολισμούς κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι κατέρριψε από λάθος ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Προς το παρόν δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή η αυθεντικότητα των βίντεο που αναρτήθηκαν αργά χθες Κυριακή στο Διαδίκτυο και τα οποία δείχνουν αίμα στο έδαφος και ανθρώπους που έμοιαζαν με μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας να κρατούν όπλα.

Iranians have gathered in the streets of Tehran to demand the resignation of Ayatollah Seyed Ali Khamenei after the regime admitted it had mistakenly shot down a civilian passenger plane. @borzou @AlinejadMasihpic.twitter.com/GWbzN2LDIi — Joan Opinions (@joanopinions) January 13, 2020

Scattered gun shots to the people passing or standing on the bridge. The fire is shot by islamic regime gaurds to Iranian people (protestors and passerby). Last night in Tehran#Iran #IranProtests https://t.co/tRyNvcPdet — Wizard 👑 (@wizard_design) January 13, 2020

Σε ένα άλλο βίντεο, που επίσης δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά του, φαίνεται μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της να αιμορραγεί.

Jan 12 – Tehran, #Iran

Reports indicate security forces are opening fire on civilians.

Various reports indicate at least two people have been shot. Numbers may unfortunately rise.#IranProtests2020pic.twitter.com/8f467j9eYe — Ian Howells (@IanHowells2) January 13, 2020

Σε άλλες αναρτήσεις φαίνονται άνδρες της υπηρεσίας αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας να χτυπούν τους διαδηλωτές με γκλομπ, την ώρα που άλλοι φωνάζουν «Μην τους χτυπάτε!».

Λίγη ώρα αργότερα η ιρανική κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες. Με δήλωση του ο επικεφαλής της αστυνομίας, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι της χώρας, διευκρίνισε πως «η αστυνομία δεν πυροβόλησε τους πολίτες που διαμαρτύρονταν». Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολές να είναι συγκρατημένοι.

«Βράζει» το Ιράν

«Καζάνι που βράζει» είναι το Ιράν, με διαδηλωτές να έχουν βγει στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, μετά από την παραδοχή από τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι κατέρριψαν το ουκρανικό Boeing 737-800 από λάθος.

Για δεύτερη ημέρα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις πόλεις του Ιράν και φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

#BREAKING: Right now in #Tehran tens of thousands of Iranians have come to streets using their cars to cause traffic & block highways on security forces of #Iran's Islamic Regime who are on their ways to suppress anti-Islamic Regime #IranProtests over shot-down of #PS752 by #IRGC pic.twitter.com/E2SrTTtouo — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 12, 2020

«Ψεύδονται ότι ο εχθρός μας είναι η Αμερική, ο εχθρός μας είναι εδώ ακριβώς», φώναζε μια ομάδα διαδηλωτών έξω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με οπτικό υλικό που ανέβηκε στο Twitter.

Students in #Tehran avoid stepping on flags of USA&Israel,chanting: "our enemy is inside the country,they lie that it's America"!regime's ministry of education has painted US flags in universities to encourage enemity with west and spread hatred. pic.twitter.com/GgsUMaQoN8 — 🥈بامداد (@bamdad_azad) January 12, 2020

Πολυάριθμοι διαδηλωτές εμφανίζονται στο βίντεο έξω από ένα άλλο πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας και σε συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις.

Mάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που έσκισαν πανό με την εικόνα του Κασέμ Σουλεϊμανί, του εξέχοντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ στο Ιράκ στις 3 Ιανουαρίου.

Κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν στο Reuters ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις καταστολής της Αστυνομίας.

Χθες η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών στην πρωτεύουσα με πολλούς από αυτούς να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα» αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.