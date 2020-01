Την -έστω και ανεπαίσθητη- στροφή προς την πλευρά των ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις για την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing από την Τεχεράνη έρχονται να «αντισταθμίσουν» οι αντιφάσεις στις οποίες πέφτει η Ουάσινγκτον σχετικά με τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ενώ από την πρώτη στιγμή κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου επισημαίνουν επανειλημμένα την «απειλή» για τα συμφέροντα των ΗΠΑ που έθεσε ο Σολεϊμανί -χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να παρέχουν αποδείξεις σχετικά με τις υποτιθέμενες προθέσεις του ιρανού στρατηγού- ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, φαίνεται να μπερδεύει τα λεγόμενά του.

Ερωτηθείς για ποιο λόγο οι ΗΠΑ αποφάσισαν να σκοτώσουν τον Σολεϊμανί, ο επικεφαλής του αμερικανού Πενταγώνου υπέπεσε σε δύο αντιφατικές δηλώσεις, μιλώντας στα αμερικανικά δίκτυα CNN και CBS, με τη δεύτερη μάλιστα να αποτελεί «άδειασμα» προς τον Ντόναλντ Τραμπ και να γεννά νέα ερωτήματα τα οποία θα κληθεί να απαντήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για επικείμενη επίθεση του Σουλεϊμανί κατά τεσσάρων αμερικανικών πρεσβειών, σημειώνοντας μάλιστα πως ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους διέταξε τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού.

«Είχαμε πληροφορίες ότι υπήρξε προσπάθεια να στοχεύσει (ο Σολεϊμανί) την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Αυτό που είπε ο πρόεδρος σε σχέση με τις τέσσερις πρεσβείες είναι αυτό που πιστεύω κι εγώ επίσης» δήλωσε ο Έσπερ, μιλώντας στο CNN.

«(Ο πρόεδρος Τραμπ) είπε ότι πίστευε πως πιθανότατα θα μπορούσαν να γίνουν επιθέσεις στις πρεσβείες της περιοχής» δήλωσε ο Έσπερ.

Όταν ρωτήθηκε δε να διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ώθησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει την απόφαση αυτή, ο Έσπερ απάντησε ότι «δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα υψίστης ασφαλείας και απόρρητες πληροφορίες σε αυτή την εκπομπή».

Defense Secy. Mark Esper says he believes an attack against the US was imminent and “days away” ahead of the strike against Qasem Soleimani #CNNSOTU pic.twitter.com/TtkXv20bms

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, σε συνέντευξη στο δίκτυο CBS, ο Έσπερ έδωσε διαφορετική εξήγηση.

Συγκεκριμένα, είπε πως «αυτό που είπε ο πρόεδρος ήταν ότι πίστευε πως πιθανόν και θα μπορούσαν να έχουν γίνει επιθέσεις εναντίον πρεσβειών. Συμμερίζομαι την άποψη αυτή, γνωρίζω ότι και άλλα μέλη της εθνικής ομάδας ασφαλείας συμμερίζονται αυτή την άποψη. Γι ‘αυτό και στείλαμε χιλιάδες Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσουμε την πρεσβεία μας στη Βαγδάτη και σε άλλες περιοχές σε όλη την περιοχή» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος τον πίεσε να απαντήσει, ο Έσπερ παραδέχτηκε ότι «ο πρόεδρος δεν είπε ότι υπήρξε κάτι απτό – δεν ανέφερε συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο. Ο πρόεδρος πίστευε πως πιθανότατα θα μπορούσαν να έχουν γίνει (επιθέσεις στις πρεσβείες)».

Μάλιστα, κρατώντας αποστάσεις από τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, υποστήριξε ότι προσωπικά «δεν είδε (από τις απόρρητες πληροφορίες) κάτι που να έχει σχέση με τις τέσσερις πρεσβείες».

Mark Esper on CBS: I didn't see the intelligence about Iran posing an imminent threat to 4 US embassies, but I believe President Trump when he says there was one pic.twitter.com/pAaMVXGAde

— Aaron Rupar (@atrupar) January 12, 2020