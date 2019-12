«Ευχαριστώ όλους σε αυτή την υπέροχη χώρα, ψηφοφόρους, εθελοντές και υποψήφιους» έγραψε στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον, στην πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit poll που δείχνουν συντριπτική νίκη των Συντηρητικών.

«Ζούμε στην καλύτερη δημοκρατία του κόσμου» συμπληρώνει στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο εστάλη στα μέλη των Τόρις ο Τζόνσον έγραφε «εσείς ήσασταν η κινητήρια δύναμη αυτής της εκστρατείας. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς».

Επιπλέον, τους προέτρεψε να «απολαύσουν τη γιορτή».

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019