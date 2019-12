Η συντηρητική πλειοψηφία του Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τα exit poll, αποτελεί μεγαλειώδες αποτέλεσμα για τον ηγέτη των Συντηρητικών, λέει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκοου.

Σχολιάζοντας μέσω του SkyNews τις πρώτες εκτιμήσεις που δείχνουν ότι οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν με μεγάλη πλειοψηφία, είπε: «Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά, αν αυτό είναι ακριβή, είναι εκπληκτικά».

«Ο Μπόρις Τζόνσον θα αισθάνεται δικαιωμένος γι’ αυτά που έκανε» πρόσθεσε. «Θα ήταν σε θέση να οδηγήσει σε Brexit, σίγουρα σε πρώτη φάση».

Οπως είπε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, «ο Τζόνσον θα είναι ενθουσιασμένος».

"I would imagine the prime minister will be elated, thrilled to bits, dancing round the Mulberry bush in joyous appreciation of the voters' verdict if this is anywhere near to accurate."

