Άνετη νίκη για τον Μπόρις Τζόνσον δείχνουν τα πρώτα exit poll για τις βρετανικές εκλογές, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Το κλίμα που επικρατούσε στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνεται με το παραπάνω στη Βρετανία με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όπως δείχνουν τα πρώτα exit poll για λογαριασμό των BBC, Sky News και ITV, να δείχνουν όχι μόνο νίκη, αλλά και αυτοδυναμία για τους Συντηρητικούς.

Από την άλλη πλευρά, αν επιβεβαιωθεί το exit poll, ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα έχει υποστεί μια πολύ βαριά ήττα. Παράλληλα, θα είναι η 4η στη σειρά ήττα για το κόμμα των Εργατικών.

Ο Μπόρις Τζόνσον πετυχαίνει μεγάλη νίκη, κερδίζοντας 368 έδρες, κατακτώντας παραδοσιακά οχυρά και ψηφοφόρους των Εργατικών σε μικρές και μεγαλύτερες πόλεις στην Ουαλία, και την βόρεια Αγγλία και διατηρώντας τα ποσοστά του στη Σκοτία, το Λονδίνο και γενικώς τη νότια Αγγλία.

Στην περίπτωση αυτή φυσικά οι Εργατικοί θα υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα και θα δουν την κοινοβουλευτική δύναμη τους να μειώνεται κάτω από τις 220 έδρες.

Αυτό θα είναι το χειρότερό τους αποτέλεσμα από το 1983, πράγμα που θα δυσκολέψει πολύ την παραμονή του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του κόμματος.

Από την άλλη πλευρά ο Τζόνσον θα έχει την άνεση να προωθήσει με τη δική του λύση για το Brexit, θέτοντας το θέμα για τρίτη φορά στο νέο Κοινοβούλιο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019

General election 2019: The nation decides! #UKElection

Watch live results and expert analysis on Sky News as the counts come in #GE2019 👇 https://t.co/hFtAUlUfOL

— Sky News (@SkyNews) December 12, 2019