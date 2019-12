Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο κόμμα των Συντηρητικών μετά την ανακοίνωση των πρώτων exit poll.

Ο πρόεδρος του κόμματος Τζέιμς Κλέβερλι, μιλώντας στα ΜΜΕ συνέστησε προσοχή στην «ανάγνωση» των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στο Sky News, «τα μαθηματικά είναι μαθηματικά».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως αν επιβεβαιωθούν τα exit poll θα δώσουν μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο κόμμα του.

Παράλληλα έκανε λόγο για «οργή» τόσο στο κόμμα των Εργατικών, όσο και στον επικεφαλής τους, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Την ίδια στιγμή εικόνες με πανηγυρισμούς έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Conservatives in Portsmouth are delighted by that exit poll – hoping to pick up a Labour seat this evening in Portsmouth South pic.twitter.com/UAmk1yiKz1

— Peter Henley (@BBCPeterH) December 12, 2019