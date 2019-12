Μία ώρα πριν από το κλείσιμο της κάλπης στις βρετανικές εκλογές και οι δύο μονομάχοι Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Κόρμπιν κάνουν την τελευταία τους προσπάθεια μέσω twitter να προσελκύσουν ψηφοφόρους της τελευταίας στιγμής, που δεν αποκλείεται να κρίνουν και το αποτέλεσμα αυτής της κρίσιμης αναμέτρησης.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απευθύνθηκε στους βρετανούς ψηφοφόρους, ζητώντας στήριξη ώστε να έχει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική δύναμη και να προωθήσει αποφασιστικά το Brexit.

«Ας μην πάμε πίσω στο διαλυμένο κοινοβουλευτικό σώμα που είχαμε πριν προκηρυχθούν οι εκλογές. Ας προχωρήσουμε μπροστά, με μια πλειοψηφία για την Συντηρητική κυβέρνηση, που θα μπορεί να τα καταφέρει».

Let’s not go back to the broken parliament we had before this election was called.

Let’s move forward with a majority Conservative government that can get things done.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019