Πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ είναι το θέμα των βρετανικών εκλογών, κυρίως λόγο της κρισιμότητάς τους.

Ωστόσο τα μεγάλα Μέσα δεν περίμεναν τις εκλογές για να στρέψουν τα φώτα τους στη Μεγάλη Βρετανία. Για αυτό φρόντισε η περιπέτεια της χώρας με το Brexit, η οποία κράτησε στο προσκήνιο τη Μεγάλη Βρετανία για αρκετούς μήνες.

Ενδεικτική είναι η στάση των γαλλικών ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία «ο Μπόρις Τζόνσον είναι ένας ψεύτης, που κάνει την Ευρώπη να μοιάζει αδύναμη». Σε πρωτοσέλιδό της τον περασμένο μήνα η γαλλική Parisien έκανε λόγο για τον «μπαμπούλα της Ευρώπης» και έναν πολιτικό, για τον οποίο «τα πάντα είναι άδειες υποσχέσεις».

The French press have cottoned on to Boris. 'Boris Johnson- The liar who is weakening Europe'. @le_Parisien calls @BorisJohnson a 'crafty devil, manipulator but amiable' and notes that he's been caught lying numerous times throughout his career… pic.twitter.com/lVnhnsr2Y2

