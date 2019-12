Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί της Πέμπτης οι Βρετανοί με σκοπό να συμμετάσχουν σε μια από τις πλέον κρίσιμες εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες θα κρίνουν μεταξύ άλλων το Brexit.

Νωρίς το πρωί βρέθηκε στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζει ο Μπόρις Τζόνσον, με σκοπό να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Ο βρετανός πρωθυπουργός δεν πήγε μόνος του να ψηφίσει, ωστόσο ούτε με τη σύντροφό του. Πήγε με τον σκύλο του!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέλεξε να μην ψηφίσει στην περιφέρεια Αξμπριτζ, όπου ο ίδιος είναι υποψήφιος, αλλά στην περιφέρεια Σίτι του Λονδίνου και Ουέστμινστερ, όπου οι Συντηρητικοί διεκδικούν την έδρα με οριακό αποτέλεσμα, σπάζοντας έτσι μια παράδοση χρόνων καθώς οι προκάτοχοί του στο παρελθόν ψήφιζαν όλοι στην εκλογική περιφέρεια όπου κατοικούσαν ενόσω εκτελούσαν τα πρωθυπουργικά τους καθήκοντα.

Ο ηγέτης των Τόρις εμφανίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο εκλογικό κέντρο της Storey’s Gate, μαζί με τον σκύλο του Dilyn, που φορούσε ένα παπιγιόν, μόλις μια ώρα αφότου άνοιξαν οι κάλπες.

Η κίνηση αυτή του αρχηγού των Συντηρητικών δημιούργησε ένα… trend στα βρετανικά Social Media.

Το #dogsatpollingstations (σ.σ σκυλιά στα εκλογικά κέντρα) έγινε κορυφαίο trend και δεκάδες άνθρωποι πήραν τους σκύλους του και πήγαν να ψηφίσουν!

Στη συνέχεια ανέβασαν φωτογραφία με το σκυλάκι τους δίπλα στην πινακίδα του εκλογικού κέντρου.

#dogsatpollingstations it may be raining but Millie is proud to have her bark heard this Christmas #ElectionDay pic.twitter.com/kpInkEJhyz

#GeneralElection2019 #dogsatpollingstations Buffy says vote to get the Tories out! pic.twitter.com/18poZCeXC1

Office dog Spud knows how to work a photo op 📸😍 #DogsAtPollingStations pic.twitter.com/AqXJFoulHh

People in the UK are heading to the polls to vote in the #GeneralElection2019. But many, are not alone.

They are being accompanied by certain four-legged friends (some donning festive red suits.) #dogsatpollingstations https://t.co/HtFS6kk2hF pic.twitter.com/0hux9ZXZca

— CNN (@CNN) December 12, 2019