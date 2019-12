Δεν λείπουν τα απρόοπτα από τις βρετανικές εκλογές που βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης και θα κρίνουν το μέλλον της χώρας.

Την ώρα που ο Τζέρεμι Κόρμπιν προσερχόταν στο εκλογικό τμήμα για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, μία γυναίκα ντυμένη ως Elmo (καρτούν της παιδικής σειράς Sesame Street) επιχείρησε να πλησιάσει τον ηγέτη των Εργατικών και να διαμαρτυρηθεί.

Παρ’ ότι στην αρχή τα κατάφερε να κάνει και χειραψία μαζί του, στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ασφαλείας του Κόρμπιν οι οποίοι έσπευσαν να την απομακρύνουν.

Η γυναίκα μάλιστα είχε λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς.

Τότε, επενέβη ο Κόρμπιν ο οποίος ζήτησε από όλους να σταματήσει η λογομαχία και η υπόθεση να τελειώσει εκεί.

Elmo waiting for Jeremy Corbyn as he heads in to vote in Islington North pic.twitter.com/fLe19Fw2HK

— Richard Osley (@RichardOsley) December 12, 2019