Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βρετανία, η οποία θα κρίνει και την μετεκλογική πορεία του Brexit.

Οι Βρετανοί ξύπνησαν νωρίς – νωρίς για να ψηφίσουν για τρίτη φορά σε λιγότερο από πέντε χρόνια, αγνοώντας το κρύο και την βροχή.

Μέχρι και τη 1 ώρα Ελλάδας, από τους πολιτικούς αρχηγούς έχουν ψηφίσει ο ηγέτης των Συντηρητικών, Μπόρις Τζόνσον, η αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών, Τζο Σουίνσον, ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, καθώς και η αρχηγός του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP), Νίκολα Στέρτζον.

Την παράσταση έκλεψε ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ψήφισε πρώτος παρέα με το σκυλάκι του.

Ο φακός τον απαθανάτισε να κρατάει το σκυλί του «Dylin» και να χαιρετά χαμογελαστός τους δημοσιογράφους ψηφίζοντας σε εκλογικό κέντρο του Γουέστμινστερ.

Κατά την αποχώρησή του από το εκλογικό κέντρο, έδωσε μάλιστα και ένα τρυφερό φιλί στο χαριτωμένο σκυλάκι.

Σε πολλά εκλογικά κέντρα, σχηματίζονται ουρές από το πρωί με τους Βρετανούς να περιμένουν υπομονετικά την σειρά τους για να ρίξουν την ψήφο τους και τους πολιτικούς αναλυτές να κάνουν εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την Mirror, ο μέσος χρόνος αναμονής κυμαίνεται από τα 45 λεπτά έως τη μία ώρα.

Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο θέαμα για τη Βρετανία, σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικών Επιστημών, Τόμπι Τζέιμς.

Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 2017 και του 2019, μόλις το 2% των εκλογικών τμημάτων ανέφερε προβλήματα με ουρές.

That's the first time I've ever had to queue & wait outside of a polling station in order to exercise my right to vote here in #Cambridge (local or otherwise).

Hope it bodes well for a good #GE2019 turn out nationally on this rather dreary day. #GeneralElection19 #GeneralElection pic.twitter.com/UkbXn9TzS8

— John E. Walsh #FBPE #LoveMinsmere (@akazeeox) December 12, 2019