Σε απόλυτο θρίαμβο εξελίσσεται η νίκη των Συντηρητικών και του Μπόρις Τζόνσον στις Βρετανικές εκλογές καθώς φαίνεται πως εξασφαλίσουν πλειοψηφία εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων, μία εξέλιξη που φέρνει ακόμη μεγαλύτερη κατήφεια στους Εργατικούς και στον Τζέρεμι Κόρμπιν ο οποίος δέχεται ήδη εσωκομματικά «πυρά».

Ο θρίαμβος Τζόνσον στις Βρετανικές εκλογές φαίνεται πως βάζει «ταφόπλακα» στο ενδεχόμενο να υπάρξει δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit με το «διαζύγιο» με την ΕΕ να οριστικοποιείται.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ITV επικαλούμενο μία δική του καταμέτρηση υποστηρίζει ότι Συντηρητικοί του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον εξασφάλισαν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Με βάση το επίσημο έξιτ πολ, οι Τόρις προβλεπόταν να εξασφαλίσουν 368 έδρες. Με 595 από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου να έχουν κριθεί, οι Συντηρητικοί εξασφαλίζουν τις 326 μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την καταμέτρηση του ITV.

Την ίδια πρόβλεψη, ότι δηλαδή οι Συντηρητικοί θα έχουν την πλειοψηφία των εδρών στην επόμενη Βουλή των Κοινοτήτων, μετέδωσε επίσης η βρετανική δημόσια τηλεόραση, το δίκτυο BBC.

Με τους Συντηρητικούς έτοιμους να κερδίσουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους από το 1987, ο Τζόνσον θα μπορέσει να περάσει από το κοινοβούλιο τη συμφωνία του για το «διαζύγιο» με την ΕΕ , επιτρέποντας στη Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ τον ερχόμενο μήνα.

Μερικοί υποστηρικτές ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit κατηγόρησαν τον εαυτό τους για τη συντριπτική ήττα. Η κύρια οργάνωση που έκανε εκστρατεία για ένα δεύτερο δημοψήφισμα, η People’s Vote, κατέρρευσε, ενώ ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος ήταν αμφίσημος, καθώς υποσχέθηκε να παραμείνει ουδέτερος σε μια νέα ψηφοφορία.

«Είμαι αναστατωμένος και όπως όλοι στην κοινότητα του ‘remain’ θα ήθελα να είχαμε πιο ικανή εκπροσώπηση», λέει ο Μάικ Γκαλσγουόρθι, ο οποίος διεξήγαγε εκστρατεία κατά του Brexit.

Η ήττα των «remainers»

Για πολλούς φιλευρωπαίους στη Βρετανία, ένα νέο δημοψήφισμα αντιπροσώπευε την καλύτερη ευκαιρία για να τερματισθεί η αναταραχή και η πολιτική παράλυση. Αν ενώνονταν σε μια ενιαία πολιτική δύναμη, μπορεί να είχαν μια ευκαιρία να ανατρέψουν το αποτέλεσμα.

Επιπλέον των αδυναμιών τους, οι αποκαλούμενοι «remainers» ξεπεράσθηκαν από τα πράγματα.

Τα τρία τελευταία χρόνια η υποστήριξη της παραμονής στην ΕΕ ερχόταν πρώτη σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις, προκαλώντας μερικές από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην πρόσφατη ιστορία της Βρετανίας ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δύο φορές το κοινοβούλιο υποχρέωσε να καθυστερήσει το Brexit.

Όμως τα κύρια αντιπολιτευόμενα κόμματα δεν κατάφεραν να συνεργασθούν για να διαμορφώσουν μια λειτουργική διακομματική συμμαχία, κάνοντας εκατομμύρια Βρετανούς να απορούν.

Ενώ οι Συντηρητικοί ενοποίησαν την ψήφο αυτών που θέλουν την αποχώρηση από την ΕΕ, οικοδομώντας έναν συνασπισμό ψηφοφόρων υπέρ του Brexit απ’ όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις τάξεις, αυτοί που διεξήγαν εκστρατεία για ένα νέο δημοψήφισμα πάσχιζαν για να κερδίσουν υποστηρικτές ή για να συμφωνήσουν σ’ ένα ενοποιημένο σχέδιο.

Συντριπτική νίκη για Τζόνσον

Κατά τα λοιπά, προς την μεγάλη νίκη που έδειχναν τα exit poll, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, βαδίζει ο Μπόρις Τζόνσον καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση και ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των βρετανικών εκλογών.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος ήδη δέχεται τα πρώτα μαχαιρώματα είδε τους Εργατικούς να παίρνουν προβάδισμα νωρίς, κερδίζοντας τη μερίδα του λέοντος στις πρώτες περιφέρειες που ανακοινώθηκαν.

Ωστόσο, όσο προχωρούσε η καταμέτρηση οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον πήραν το προβάδισμα και να δεν κοίταξαν πίσω ξανά.

Στις 04:00 ώρα Βρετανίας (06:00 ώρα Ελλάδας), με 425 από τις 650 να έχουν αναμετρηθεί, οι Συντηρητικοί είχαν 226 έδρες, ενώ οι Εργατικοί 144. Το SNP μετρούσε 34 έδρες, ενώ μόλις 7 οι Lib Dem.

Στις αξιοσημείωτες νίκες της βραδιάς από πλευράς του μεγάλου θριαμβευτή, Μπόρις Τζόνσον ήταν το Μπλάιθ Βάλει, το οποίο βρισκόταν στα χέρια των εργατικών από το 1950.

BREAKING: Conservatives gain Blyth Valley from Labour Ian Levy is elected with a majority of 712#GE2019

Follow #UKElection results live: https://t.co/meuSxFO6V9 pic.twitter.com/HecvGqubH3 — Sky News (@SkyNews) December 12, 2019

«Γκρίνια» στους Εργατικούς

Και ενώ καλά καλά δεν έχει τελειώσει η καταμέτρηση των ψήφων, ή διαφαινόμενη ιστορική ήττα που έρχεται βυθίζει τους Εργατικούς στην εσωστρέφεια και τη… μουρμούρα.

Όπως φαίνεται από τις δηλώσεις των στελεχών, κανείς στους Εργατικούς δεν πίστευε σε αυτή τη νίκη και αυτό φαίνεται από τα… μαχαιρώματα στον Τζέρεμι Κόρμπιν με το που έκλεισαν οι κάλπες.

Μπορεί η επίσημη θέση του κόμματος να είναι πως οι αποφάσεις θα παρθούν μετά τα επίσημα αποτελέσματα, ωστόσο τα καρφιά έχει ήδη αρχίσει να πέφτουν… κατά ριπάς!

«Η αναποφασιστικότητά του αναφορικά με το Brexit έβλαψε το Εργατικό Κόμμα» ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, «φωτογραφίζοντας» τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν με τον Τζέρεμι Κόρμπιν στο επίκεντρο.

Σειρά πήρε ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών των Εργατικών, Τζον Μακντόνελ, ο οποίος δήλωσε ότι το μέλλον του ίδιου και τους επικεφαλής του κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν θα αποφασισθούν αφού ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

«Θα δούμε τα αποτελέσματα το πρωί και μετά θα ληφθούν αποφάσεις, είμαι βέβαιος», δήλωσε στην τηλεόραση του BBC και πρόσθεσε πως κατόπιν «θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις».

Το πρόβλημα «είναι ο Κόρμπιν, είναι ο Κόρμπιν. Ο μόνος στόχος για τους σοσιαλιστές είναι μια υπέροχη ήττα. Και τώρα είχαμε ακόμα μια. Και τώρα θα υπάρχουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ο Κόρμπιν. Το ξέραμε στο κοινοβούλιο. Ξέραμε ότι ήταν ανίκανος να κυβερνήσει» υπογράμμισε άλλο μέλος των Εργατικών.

Ακόμα ένας υποψήφιος των Εργατικών, ο Φιλ Γουίλσον, υπογράμμισε πως το να κατηγορήσει κάποιος το Brexit για το αποτέλεσμα είναι ανοησία. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. «Το να ισχυριστεί κανείς οτιδήποτε διαφορετικό είναι παραπλανητικό. Η ηγεσία των εργατικών πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της».

Μένει μέχρι να… φύγει ο Κόρμπιν

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη βαριά ήττα που φαίνεται να έρχεται, ο Τζέρεμι Κόρμπιν ανακοίνωσε πως δεν θα ηγηθεί των Εργατικών σε επόμενη εκλογική διαδικασία, αλλά ότι… παραμένει προσωρινά στην ηγεσία του κόμματος.

Ο μεγάλος ηττημένος της βραδιάς έκανε λόγο για περίοδο «προβληματισμού» στην οποία ο ίδιος θέλει να οδηγήσει τους Εργατικούς.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η βραδιά είναι πολύ απογοητευτική για το κόμμα του και απέδωσε και πάλι την ήττα στην πόλωση που έχει φέρει το Brexit.

“The pressure on those surrounding politicians is often very high.” Labour leader, @jeremycorbyn thanks his family and hits out at “media intrusion” during his acceptance speech.#GE2019

Follow the #GeneralElection results live: https://t.co/meuSxFO6V9 pic.twitter.com/L80aN3xYfc — Sky News (@SkyNews) December 13, 2019

Πανηγυρισμοί στους Συντηρητικούς

Την ίδια στιγμή οι πανηγυρισμοί στους Συντηρητικούς ξεκίνησαν δειλά, ωστόσο όσο περνάει η ώρα παίρνουν φωτιά!

Μπορεί στην αρχή το κόμμα να συνιστούσε «προσεκτική ανάγνωση» του exit poll, ωστόσο όσο περνάει η νύχτα και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, η «προσοχή» δίνει τη θέση της στη χαρά.

Here's the reaction to the Conservative result in Bolton South East where Yasmin Qureshi's majority has been cut to 7,598 #GE2019 #LDReporter pic.twitter.com/paNFcwA6nM — Joseph Timan (@josephtiman) December 13, 2019

Newly elected MP James Grundy of the Conservative Party in Leigh celebrating his win with his team #SkyNewsDCP #SkyNews #GeneralElection2019 #Leigh pic.twitter.com/3vjh0J1cs5 — Niall (@NiallJourno) December 13, 2019

«Ευχαριστώ όλους σε αυτή την υπέροχη χώρα, ψηφοφόρους, εθελοντές και υποψήφιους» έγραψε στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον, στην πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit poll που δείχνουν συντριπτική νίκη των Συντηρητικών.

«Ζούμε στην καλύτερη δημοκρατία του κόσμου» συμπληρώνει στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο εστάλη στα μέλη των Τόρις ο Τζόνσον έγραφε «εσείς ήσασταν η κινητήρια δύναμη αυτής της εκστρατείας. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς».

Επιπλέον, τους προέτρεψε να «απολαύσουν τη γιορτή».

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

Ετοιμάζει νέο δημοψήφισμα το SNP

Οι 55 έδρες που δίνουν τα exit poll στο σκωτσέζικο κόμμα SNP φαίνεται πως τους «άνοιξαν την όρεξη», καθώς στελέχη του ετοιμάζονται να επιδιώξουν δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Ο Άνγκους Ρόμπερτσον, υψηλόβαθμο στέλεχος του σκωτσέζικου κόμματος και πρώην επικεφαλής του κόμματος στο Γουέστμνιστερ, δήλωσε στο BBC της Σκωτίας ότι, αν επιβεβαιωθούν τα exit poll και το κόμμα του εξασφαλίσει 55 έδρες, η βρετανική βουλή δεν θα αρνηθεί το αίτημα για δεύτερο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας.

Ο Ρόμπερτσον δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των exit poll είναι πολύ μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενη πρόβλεψη. Τόνισε δε, πως η Σκωτία βγαίνει σε κάθε περίπτωση κερδισμένη, καθώς θα έχει τους περισσότερους βουλευτές.

«Ο Μπόρις Τζόνσον δεν μπορεί να αγνοήσει το αποτέλεσμα και θα πρέπει να επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος» τόνισε το στέλεχος του SNP.

Μιλώντας για τη Σκωτία, ο υποψήφιος του SNP, Χούμζα Γιουσάφ, υποστήριξε ότι τα exit poll «δείχνουν μια καλή νύχτα για το SNP».

Οπως πρόσθεσε, το SNP θα «έχει την επιλογή να διεξάγει ένα δεύτερο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας».

Να αποφύγουν το δεύτερο δημοψήφισμα θέλουν οι Συντηρητικοί

Την ίδια ώρα, ο Μάικλ Γκόουβ, υπουργός στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον και εξέχων στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος, δήλωσε πως η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα έπληττε τόσο την ίδια, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι οι σκωτσέζοι ψηφοφόροι τάχθηκαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους υπέρ των εθνικιστών.

«Δεν θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτη η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία, το αντίθετο» τόνισε ο Γκόουβ στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν πιστεύω ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα ήταν σωστό για τη Σκωτία ή το Ηνωμένο Βασίλειο» επέμεινε.

Τα exit poll έδειξαν από νωρίς το δρόμο…

Και αν κάποιοι είχαν αυταπάτες πως η εκλογική μάχη θα είναι σώμα με σώμα, μέχρι και την τελευταία στιγμή, φαίνεται πως διαψεύστηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Τα exit poll έδειξαν από νωρίς ότι ο Μπόρις Τζόνσον βαδίζει σε μια πολύ μεγάλη νίκη.

Σαφώς τα exit poll δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, ως αποτελέσματα, ωστόσο η διαφορά των 177 εδρών που χώριζε τον Τζόνσον από τον Κόρμπιν (368 έναντι 191) αποτελούσαν τεράστια διαφορά για να πέσουν έξω.

Σύμφωνα με τα ecxit poll μάλιστα, ο Τζόνσον παίρνει όχι μόνο τη νίκη, αλλά και την αυτοδυναμία. Κάτι που του δίνει την δυνατότητα να κυβερνήσει.

Από την άλλη πλευρά ο Τζέρεμι Κόρμπιν, αν επιβεβαιωθεί, θα έχει υποστεί μια πολύ βαριά ήττα. Παράλληλα, θα είναι η 4η στη σειρά για το κόμμα των Εργατικών.

Ο Μπόρις Τζόνσον πετυχαίνει μεγάλη νίκη, κερδίζοντας 368 έδρες και κατακτώντας παραδοσιακά οχυρά και ψηφοφόρους των Εργατικών. Στην περίπτωση αυτή φυσικά οι Εργατικοί θα υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα και θα δουν την κοινοβουλευτική δύναμη τους να μειώνεται κάτω από τις 220 έδρες.

Αυτό θα είναι το χειρότερό τους αποτέλεσμα από το 1983, πράγμα που θα δυσκολέψει πολύ την παραμονή του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του κόμματος.

Από την άλλη πλευρά ο Τζόνσον θα έχει την άνεση να προωθήσει με τη δική του λύση για το Brexit, θέτοντας το θέμα για τρίτη φορά στο νέο Κοινοβούλιο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Τι σηματοδοτεί η νίκη Τζόνσον;

Η μεγάλη νίκη του Τζόνσον, αυξάνοντας μάλιστα σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των εδρών που καταλαμβάνουν οι Συντηρητικοί συγκριτικά με τις εκλογές του 2017, αποτελεί συνάμα μεγάλο πλήγμα για τους Εργατικούς και προσωπικά για τον Τζέρεμι Κόρμπιν, οι οποίοι βλέπουν την κοινοβουλευτική δύναμή τους να μειώνεται κάτω από τις 200 έδρες.

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για την επόμενη ημέρα στη Βρετανία και το μέλλον του Brexit;

Όπως επισημαίνει η πολιτική συντάκτης του BBC, Laura Kuenssberg, εάν τα στοιχεία αυτά είναι σε γενικές γραμμές σωστά, ο Μπόρις Τζόνσον θα έχει σαφή υποστήριξη για να βγάλει τη χώρα από την ΕΕ τον επόμενο μήνα. Επίσης, θα σήμαινε άλλα πέντε χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης με μια σταθερή πλειοψηφία πίσω του.

Με 368 βουλευτές έχει τη δυνατότητα στο κοινοβούλιο να περάσει το νομοσχέδιο του Brexit χωρίς τον κίνδυνο να χάσει κρίσιμες ψηφοφορίες. Για τον Τζόνσον λοιπόν το αποτέλεσμα είναι ένας προσωπικός θρίαμβος και μια δικαίωση της στρατηγικής του.

Την ίδια ώρα, στο αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό των Εργατικών, βλέπουμε πως θα υποστούν μια ακόμη ήττα στις εκλογές και ταυτόχρονα μια σοβαρή και ιστορική απώλεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αρχίσει να τίθεται από στελέχη του κόμματος ήδη θέμα ηγεσίας.

Το SNP φαίνεται να έχει αυξήσει την κυριαρχία του στη Σκωτία, ενώ τα άλλα κόμματα δεν φαίνεται να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Η εξίσωση των αριθμών

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στα exit polls είναι τα άσχημα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος. Εάν πάρουν 191 έδρες, θα είναι κάτω από αυτές που πήρε ο Michael Foot το 1983, ενώ ο Τζόνσον ξεπέρασε τις έδρες που είχε καταλάβει η Θάτσερ το 1979, με τη «σιδηρά κυρία» να έχει 339.

Παράλληλα, υπάρχει το αποτέλεσμα από το SNP που φέρεται να αυξάνει κατά 20 τις έδρες του.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, τελειώνει η περίοδος στο Κοινοβούλιο όπου κανένα κόμμα δεν μπορούσε να κινηθεί μεμονωμένα και ήταν με δεμένα τα χέρια του.

Εάν συμβεί αυτό, θα είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα για τους Συντηρητικούς.

Κέρδη για τη λίρα

Παράλληλα μετά τα exit poll εκτοξεύτηκε η βρετανική λίρα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η βρετανική λίρα καταγράφει αυτήν την ώρα ιστορικό υψηλό τριετίας.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του exit poll έσπρωξε τη λίρα να ανέβει 2,3% έναντι του δολαρίου, στα 1,347 δολάρια, κάτι που αποτελεί το μεγαλύτερο άλμα που έχει σημειώσει το βρετανικό νόμισμα από τον Ιανουάριο του 2017.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το προβάδισμα των Συντηρητικών οδηγούσε τη λίρα σε υψηλότερα επίπεδα.

Ωστόσο, μια σαρωτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον, όπως διαφαίνεται από το exit poll, θα σημαίνει ότι μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιό του για το Brexit.