Τις πρώτες δύο έδρες που ανακοινώθηκαν πήραν οι Εργατικοί του Τζέρεμι Κόρμπιν, καθώς έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα.

Το Νιούκαστλ και το Σάντερλαντ βάφτηκαν «κόκκινα» με μεγάλη διαφορά.

Το Μπλιθ Βάλει, η τρίτη περιφέρεια που ανακοινώθηκε έδωσε στο Μπόρις Τζόνσον και τους Συντηρητικούς την πρώτη τους έδρα. Μάλιστα, αυτή η νίκη έρχεται ως πολύ μεγάλη έκπληξη, μιας και η συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ήταν στα χέρια των εργατικών από το 1950.

Συντριπτική νίκη για Τζόνσον

Άνετη νίκη για τον Μπόρις Τζόνσον με διαφορά 86 εδρών δείχνουν τα πρώτα exit poll για τις βρετανικές εκλογές, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Το κλίμα που επικρατούσε στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνεται με το παραπάνω στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όπως δείχνουν τα πρώτα exit poll για λογαριασμό των BBC, Sky News και ITV, να δίνουν όχι μόνο τη νίκη, αλλά και την αυτοδυναμία στους Συντηρητικούς.

Από την άλλη πλευρά, αν επιβεβαιωθεί το exit poll, ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα έχει υποστεί μια πολύ βαριά ήττα. Παράλληλα, θα είναι η 4η στη σειρά για το κόμμα των Εργατικών.

Ο Μπόρις Τζόνσον πετυχαίνει μεγάλη νίκη, κερδίζοντας 368 έδρες και κατακτώντας παραδοσιακά οχυρά και ψηφοφόρους των Εργατικών. Στην περίπτωση αυτή φυσικά οι Εργατικοί θα υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα και θα δουν την κοινοβουλευτική δύναμη τους να μειώνεται κάτω από τις 220 έδρες.

Αυτό θα είναι το χειρότερό τους αποτέλεσμα από το 1983, πράγμα που θα δυσκολέψει πολύ την παραμονή του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του κόμματος.

Από την άλλη πλευρά ο Τζόνσον θα έχει την άνεση να προωθήσει με τη δική του λύση για το Brexit, θέτοντας το θέμα για τρίτη φορά στο νέο Κοινοβούλιο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Τα αποτελέσματα:

Conservatives: 368

Labour: 191

SNP: 55

Liberal Democrats: 13

Plaid Cymru: 3

Greens: 1

Brexit party: 0

Others: 22

Η πρώτη αντίδραση του Μπόρις Τζόνσον

«Ευχαριστώ όλους σε αυτή την υπέροχη χώρα, ψηφοφόρους, εθελοντές και υποψήφιους» έγραψε στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον, στην πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit poll που δείχνουν συντριπτική νίκη των Συντηρητικών.

«Ζούμε στην καλύτερη δημοκρατία του κόσμου» συμπληρώνει στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο εστάλη στα μέλη των Τόρις ο Τζόνσον έγραφε «εσείς ήσασταν η κινητήρια δύναμη αυτής της εκστρατείας. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς».

Επιπλέον, τους προέτρεψε να «απολαύσουν τη γιορτή».

Συγκρατημένη αισιοδοξία στους Συντηρητικούς

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο κόμμα των Συντηρητικών μετά την ανακοίνωση των πρώτων exit poll. Ο πρόεδρος του κόμματος Τζέιμς Κλέβερλι, μιλώντας στα ΜΜΕ συνέστησε προσοχή στην «ανάγνωση» των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στο Sky News, «τα μαθηματικά είναι μαθηματικά». Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως αν επιβεβαιωθούν τα exit poll θα δώσουν μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο κόμμα του.

Παράλληλα έκανε λόγο για «οργή» τόσο στο κόμμα των Εργατικών, όσο και στον επικεφαλής τους, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Την ίδια στιγμή εικόνες με πανηγυρισμούς έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Πολύ νωρίς ακόμα, η πρώτη αντίδραση των Εργατικών

Σαρωτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον δείχνουν τα exit poll που δημοσιοποιήθηκαν με το κλείσιμο της βρετανικής κάλπης.

«Είναι μόλις το ξεκίνημα της βραδιάς και είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε ότι πρόκειται για το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών» είναι η πρώτη αντίδραση από το κόμμα των Εργατικών του Τζέρεμι Κόρμπιν.

«Γνωρίζαμε φυσικά ότι θα ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση, με το Brexit στο επίκεντρο της σκέψης των ανθρώπων και τη χώρα μας περισσότερο πολωμένη από ποτέ. Αλλά οι Εργατικοί έβαλαν στη συζήτηση ζητήματα όπως η δημόσια ιδιοκτησία, η πράσινη βιομηχανική επανάσταση, το τέλος της λιτότητας και την εισαγωγή νέων ιδεών όπως δωρεάν ευρυζωνικές συνδέσεις και δωρεάν φροντίδα. Οι Τόρις απλώς πρόσφεραν περισσότερα από τα ίδια» δήλωσε πηγή των Εργατικών.

Τι σημαίνει η νίκη Τζόνσον σύμφωνα με τα exit polls;

Η μεγάλη -όπως φαίνεται- νίκη του Τζόνσον, αυξάνοντας μάλιστα σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των εδρών που καταλαμβάνουν οι Συντηρητικοί συγκριτικά με τις εκλογές του 2017, αποτελεί συνάμα μεγάλο πλήγμα για τους Εργατικούς και προσωπικά για τον Τζέρεμι Κόρμπιν, οι οποίοι βλέπουν την κοινοβουλευτική δύναμή τους να μειώνεται κάτω από τις 200 έδρες.

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για την επόμενη ημέρα στη Βρετανία και το μέλλον του Brexit;

Οπως επισημαίνει η πολιτική συντάκτης του BBC, Laura Kuenssberg, εάν τα στοιχεία αυτά είναι σε γενικές γραμμές σωστά, ο Μπόρις Τζόνσον θα έχει σαφή υποστήριξη για να βγάλει τη χώρα από την ΕΕ τον επόμενο μήνα. Επίσης, θα σήμαινε άλλα πέντε χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης με μια σταθερή πλειοψηφία πίσω του.

Με 368 βουλευτές έχει τη δυνατότητα στο κοινοβούλιο να περάσει το νομοσχέδιο του Brexit χωρίς τον κίνδυνο να χάσει κρίσιμες ψηφοφορίες. Για τον Τζόνσον λοιπόν το αποτέλεσμα είναι ένας προσωπικός θρίαμβος και μια δικαίωση της στρατηγικής του.

Την ίδια ώρα, στο αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό των Εργατικών, βλέπουμε πως θα υποστούν μια ακόμη ήττα στις εκλογές και ταυτόχρονα μια σοβαρή και ιστορική απώλεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αρχίσει να τίθεται από στελέχη του κόμματος ήδη θέμα ηγεσίας.

Το SNP φαίνεται να έχει αυξήσει την κυριαρχία του στη Σκωτία, ενώ τα άλλα κόμματα δεν φαίνεται να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Η εξίσωση των αριθμών

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στα exit polls είναι τα άσχημα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος. Εάν πάρουν 191 έδρες, θα είναι κάτω από αυτές που πήρε ο Michael Foot το 1983, ενώ ο Τζόνσον ξεπέρασε τις έδρες που είχε καταλάβει η Θάτσερ το 1979, με τη «σιδηρά κυρία» να έχει 339.

Παράλληλα, υπάρχει το αποτέλεσμα από το SNP που φέρεται να αυξάνει κατά 20 τις έδρες του.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, τελειώνει η περίοδος στο Κοινοβούλιο όπου κανένα κόμμα δεν μπορούσε να κινηθεί μεμονωμένα και ήταν με δεμένα τα χέρια του.

Εάν συμβεί αυτό, θα είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα για τους Συντηρητικούς.

Κέρδη για τη λίρα

Παράλληλα μετά τα exit poll εκτοξεύτηκε η βρετανική λίρα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η βρετανική λίρα καταγράφει αυτήν την ώρα ιστορικό υψηλό τριετίας.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του exit poll έσπρωξε τη λίρα να ανέβει 2,3% έναντι του δολαρίου, στα 1,347 δολάρια, κάτι που αποτελεί το μεγαλύτερο άλμα που έχει σημειώσει το βρετανικό νόμισμα από τον Ιανουάριο του 2017.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το προβάδισμα των Συντηρητικών οδηγούσε τη λίρα σε υψηλότερα επίπεδα.

Ωστόσο, μια σαρωτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον, όπως διαφαίνεται από το exit poll, θα σημαίνει ότι μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιό του για το Brexit.