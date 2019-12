Είναι κάτι σαν παράδοση στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πολλά χρόνια ο «αγώνας δρόμου» που διεξάγουν οι πόλεις της Σάντερλαντ και της Νιούκαστλ προκειμένου να δώσουν πρώτες τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας.

Το θέαμα με τους ψηφολέκτες να τρέχουν μεταφέροντας τις κάλπες αποτελεί σήμα – κατατεθέν των βρετανικών εκλογών.

Μόλις, οι κάλπες κλείνουν στις 22:00 (τοπική ώρα), η αγωνία μεταφέρεται στις κοινοτικές αίθουσες για την μακρά και… επίπονη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων. Ωστόσο, στη βορειοανατολική Αγγλία η καταμέτρηση είναι συνήθως πολύ, πολύ γρηγορότερη.

Η Σάντερλαντ είναι παραδοσιακά η πιο γρήγορη που μεταφέρει το πρώτο αποτέλεσμα – συνήθως μέσα σε διάστημα μιας ώρας από το κλείσιμο της κάλπης. Ενδεικτικό είναι πως από το 1992 έως το 2015 ήταν η πρώτη που έκοβε το «νήμα».

Ωστόσο, φέτος ο μεγάλος νικητής στη μάχη ήταν η Νιούκαστλ, με τον εκπρόσωπό της να να ανακοινώνει πρώτος να αποτελέσματα και να βάφει «κόκκινη» την περιφέρεια. Οπως και η Σάντερλαντ που έδωσε την έδρα στον Κόρμπιν.

Πάντως, παρά τον προφανή ανταγωνισμό των δύο πόλεων να δώσουν πρώτες τα αποτελέσματα, τα δύο συμβούλια είναι ανένδοτα, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός και καμία προσπάθεια τερματίσουν πρώτοι.

«Η δική μας προτεραιότητα είναι να διεξάγουμε τις εκλογές με τον πιο αποτελεσματικό και ομαλό τρόπο» λέει ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Νιούκαστλ.

«Όπως συμβαίνει συνήθως, η Σάντερλαντ θα προσπαθήσει να διεξάγει μια ακριβή και αποτελεσματική καταμέτρηση και οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη» λέει υπεύθυνος της Σάντερλαντ στο BBC.

«Η Σάντερλαντ επικεντρώνεται στον σχολαστικό προγραμματισμό και έχει μια εξαιρετικά καλά οργανωμένη ομάδα» προσθέτει.

BREAKING: The first #UKElection result is in…

Labour hold Newcastle Upon Tyne Central.

Follow results live #GE2019 #ElectionDay2019: https://t.co/meuSxFO6V9 pic.twitter.com/JpiKLCsh7n

— Sky News (@SkyNews) December 12, 2019