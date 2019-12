«Η νέα κυβέρνηση των Συντηρητικών πήρε μια ισχυρή εντολή να φέρει εις πέρας το Brexit» είπε ο Μπόρις Τζόνσον μιλώντας για τη μεγάλη νίκη των εκλογών της Πέμπτης.

«Δεν πήραμε εντολή μόνο για να υλοποιήσουμε το Brexit, αλλά και για να ενώσουμε τη χώρα και να την πάμε μπροστά» συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε, δε, πως η κυβέρνηση θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Ναι θα προσλάβουμε 50.000 νέες νοσοκόμες και θα χτίσουμε 40 καινούρια νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα» τόνισε.

BREAKING: Boris Johnson has held onto his seat in Uxbridge and South Ruislip.

Follow the #UKElection #GeneralElection results live: https://t.co/meuSxFO6V9 pic.twitter.com/GRKTUwaj78

— Sky News (@SkyNews) December 13, 2019