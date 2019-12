Ότι δεν θα ηγηθεί των Εργατικών σε επόμενη εκλογική διαδικασία, αλλά ότι… παραμένει προσωρινά στην ηγεσία των Εργατικών ανακοίνωσε ο Τζέρεμι Κόρμπιν μετά τη συντριπτική ήττα του κόμματός του στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Πέμπτης.

Ο μεγάλος ηττημένος της βραδιάς έκανε λόγο για περίοδο «προβληματισμού» στην οποία ο ίδιος θέλει να οδηγήσει τους Εργατικούς.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η βραδιά είναι πολύ απογοητευτική για το κόμμα του και απέδωσε και πάλι την ήττα στην πόλωση που έχει φέρει το Brexit.

