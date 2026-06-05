Γιώργος Αλκαίος 360° – Οι δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!
Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σε μια συνεχή ροή — επιτυχίες, στιγμές, φωνές και εποχές που ενώνονται σε ένα ενιαίο σώμα
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Δεν είναι απλώς μια συναυλία.
Είναι μια καταγραφή της στιγμής.
Το Σάββατο 27 Ιουνίου και την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο Γιώργος Αλκαίος θα βρεθεί στο Θέατρο Βεάκειο στον Πειραιά και στην Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη για μια από τις ελάχιστες πλέον εμφανίσεις του, παρουσιάζοντας το «360°» !
Δύο συναυλίες που λειτουργούν σαν καθρέφτης ολόκληρης της διαδρομής του.
Χωρίς φίλτρα.
Μόνο τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα και νοσταλγία.
Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σε μια συνεχή ροή — επιτυχίες, στιγμές, φωνές και εποχές που ενώνονται σε ένα ενιαίο σώμα.
Το “ 360° ” δεν κοιτάζει πίσω.
Κλείνει τον κύκλο και τον ξανανοίγει, επί σκηνής.
Μαζί του, η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από 12 μουσικούς, συνθέτουν ένα ζωντανό σύνολο με ένταση, ενέργεια και αυθεντικότητα.
Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν γρήγορα, κάποιες φωνές επιλέγουν την στιγμή μόνο όταν υπάρχει λόγος.
Και αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές.
360°… Όχι για να θυμηθείς.
Αλλά για να ξαναζήσεις!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΑΙΟΣ | 360°
Πληροφορίες
Σάββατο 27 Ιουνίου | Θέατρο Βεάκειο / Ώρα έναρξης 21:30
Πέμπτη 2 Ιουλίου | Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών / Ώρα έναρξης 21:30
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets
Παραγωγή: Utopia Plus
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