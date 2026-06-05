magazin
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
05.06.2026 | 18:19
Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις
Go Fun 05 Ιουνίου 2026, 18:20

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις

Το Παλέρμο ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του «γάμου της χρονιάς». Ωστόσο η γαμήλια φιέστα της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έφερε το Παλέρμο σε διχασμό

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την κεκλεισμένων των θυρών ανταλλαγή όρκων στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ποπ πριγκίπισσα Ντούα Λίπα και ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ μεταφέρουν στη σικελική πρωτεύουσα το γαμήλιο έπος τους για ένα διήμερο γεμάτο χλιδή, A-list καλεσμένους και πολλές, έντονες αντιδράσεις από τους ντόπιους.

Οι κάτοικοι του Παλέρμο είναι διχασμένοι. Κάποιοι αποθεώνουν την επιλογή των Λίπα και Τέρνερ να κάνουν την πόλη τους το κέντρο του lifestyle Τύπου.

Άλλοι πάλι είναι εξοργισμένοι για τους κλειστούς δρόμους, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και τη μετατροπή της ιστορικής πόλης σε ένα απέραντο «θεματικό πάρκο» για την ελίτ του θεάματος.

Παρά τον ενθουσιασμό των ιταλικών ΜΜΕ, η διάθεση των κατοίκων στο Παλέρμο είναι μάλλον αμφίθυμη.

Η Nτούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ στο Grand Hotel Villa Igiea, όπου συγκεντρώνονται οι πρώτοι καλεσμένοι ενόψει των γαμήλιων εορτασμών του ζευγαριού, στο Παλέρμο της Ιταλίας, 4 Ιουνίου 2026. REUTERS/Igor Petyx

Η Κοντσέτα Κιλέμι, ιδιοκτήτρια καταστήματος δίπλα στην γκαλερί, παρακολουθεί τα τηλεοπτικά συνεργεία και το προσωπικό με τα μαύρα T-shirts να τρέχει μέσα στον καύσωνα με σκεπτικισμό. «Μερικές φορές νιώθεις ότι η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο», είπε στον Guardian εκφράζοντας την ανησυχία της για τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού.

Η Kλαρίσα, που εργάζεται σε διπλανό μπαρ, δηλώνει θαυμάστρια της Ντούα Λίπα, αλλά δεν κρύβει την αγανάκτησή της για τα logistics. «Εδώ και τρεις μέρες μας αναγκάζουν να παρκάρουμε μίλια μακριά και να περπατάμε για να έρθουμε στη δουλειά. Δεν είναι σωστό να μπλοκάρεται ολόκληρη η πόλη. Θα το καταλάβαινα αν γινόταν για τον Πάπα, αλλά όχι για μια τραγουδίστρια».

Στην Μπαγκερία, η Μαρία, ιδιοκτήτρια μπουτίκ ρούχων, αναρωτιέται τι κερδίζει η τοπική οικονομία από την αναστάτωση.

«Μου αρέσει η Ντούα Λίπα, αλλά τι θα κερδίσουμε εμείς από όλο αυτό; Σιγά μην έρθει να ψωνίσει από το μαγαζί μου».

Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι της περιοχής δείχνουν πιο χαλαροί, με κάποιους να διαδίδουν σε παγιδάκια ήδη το μενού της δεξίωσης ως insider. «Θα είναι καθαρά σικελικό – arancini, pasta alla norma, cannoli, απ’ όλα!» λένε.

Απαντώντας στα παράπονα των δημοτών, ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτo Λαγκάλα, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «μικρή θυσία» με τεράστιο αντίκρισμα.

«Ο γάμος αυτός προσφέρει ανεκτίμητη διεθνή προβολή και τονώνει την οικονομία της πόλης, η οποία χάρη στον τουρισμό αρχίζει να αναπνέει. Προσελκύουμε πλέον τουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, και αυτό είναι που μετράει» είπε υπερασπιζόμενος την επιλογή.

Γάμος εκατομμυρίων

Μετά το Λονδίνο, η Nτούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ μετέφεραν τις τριήμερες εορτασμές τους στη σικελική πρωτεύουσα, στήνοντας μια υπερπαραγωγή που το κόστος της αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το ζευγάρι, η κοινή περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια λίρες –ο Τέρνερ φημολογείται έντονα ότι θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ– προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ από το Λούτον και κατέλυσε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Villa Igiea.

Εκεί, έχοντας κλείσει δύο ολόκληρους ορόφους σουιτών για τους 300 καλεσμένους τους, απολαμβάνουν την κορυφαία Donna Franca σουίτα τους, η οποία κοστίζει το αστρονομικό ποσό των 6.000 λιρών τη βραδιά.

Η λίστα των VIP καλεσμένων περιλαμβάνει ονόματα όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε –η οποία έχει σχεδιάσει και το custom Atelier Versace νυφικό της τραγουδίστριας– ο Χάρι Στάιλς, ο Mαρκ Ρόνσον, η Kάιλι Μινόγκ, η Oλίβια Ντιν και η Charli xcx.

Ο Έλτον Τζον αναμένεται να δώσει μια μίνι πριβέ συναυλία για το ζευγάρι.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα pre-wedding πάρτι στην πολυτελή θαλαμηγό Nympheas, η οποία έχει αγκυροβολήσει έξω από το ξενοδοχείο, ενώ το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ιδιωτική δεξίωση κοκτέιλ στην Galleria d’Arte Moderne.

Για να κλείσει η γκαλερί αποκλειστικά για το ζευγάρι, καταβλήθηκαν 10.000 ευρώ στον δήμο.

Το Σάββατο, το σκηνικό μεταφέρεται στην ιστορική Villa Valguarnera στην Μπαγκερία –το περίφημο παλάτι του 18ου αιώνα που εμφανίζεται στους τίτλους αρχής του The White Lotus και στη σειρά Ο Γατόπαρδος– για την ενοικίαση του οποίου πληρώθηκαν 100.000 ευρώ, ενώ άλλα 10.000 ευρώ δόθηκαν στο τοπικό συμβούλιο.

Επιπλέον, το πάρτι θα επεκταθεί και στο εμβληματικό Palazzo Gangi στην περιοχή Κάλσα, το οποίο έχει θωρακιστεί με ειδικά προστατευτικά πάνελ για τους παπαράτσι.

Τα logistics και τα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης είναι πρωτοφανή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και παράπονα στους κατοίκους και τους τοπικούς επιχειρηματίες.

Περισσότεροι από 50 σωματοφύλακες έχουν επιστρατευτεί από τη Ρώμη και το Λονδίνο, ενώ οι αρχές έχουν επιβάλει μέχρι και ζώνες απαγόρευσης πτήσεων για drones, αφαιρώντας ακόμη και τους κάδους απορριμμάτων γύρω από τα κτίρια για λόγους ασφαλείας.

Οι δρόμοι γύρω από τα παλάτια έχουν αποκλειστεί πλήρως, με μια στρατιά ανδρών ασφαλείας με μαύρα T-shirts να ελέγχει εξονυχιστικά τους περαστικούς, γεγονός που ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των γειτονικών καφέ να δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους καταγράφει ζημιές, αφού κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει.

Όλοι οι εργαζόμενοι, από το προσωπικό των επαύλεων μέχρι τους σερβιτόρους, έχουν υπογράψει αυστηρά σύμφωνα εμπιστευτικότητας (NDAs) και τους έχει απαγορευτεί η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

inWellness
inTown
Stream magazin
Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;
Αντίο Κόζα Νόστρα 04.06.26

Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;

Το πρώην κρησφύγετο της μαφίας, ένα κτίσμα του 18ου αιώνα, άφησε πίσω του το αιματηρό παρελθόν του για να υποδεχτεί τη Ντούα Λίπα και τον νέο σύζυγό της, τον ηθοποιό, Κάλουμ Τέρνερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος
Stalker 04.06.26

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος

Σε κατάσταση σοκ και διαρκούς φόβου για την προσωπική της ασφάλεια βρίσκεται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, μετά από σειρά άκρως ανησυχητικών περιστατικών παρενόχλησης στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου
Φιλαράκια, κυριολεκτικά 03.06.26

Γέλια, κλάματα και άπλετη συγκίνηση - Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου

Η συγκίνηση φυσικά δεν έλειψε από τη συνάντησή τους, ιδιαίτερα όταν η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε ότι η τελευταία σεζόν του «The Comeback» γυρίστηκε στο ίδιο πλατό με το «Friends».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Αντωνόπουλος: Το συγκινητικό αντίο της Finos Film – «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου»
Αντίο 03.06.26

Άγγελος Αντωνόπουλος: Το συγκινητικό αντίο της Finos Film – «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου»

«Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του» γράφει η Finos Film στον δικό της αποχαιρετισμό στον Άγγελο Αντωνόπουλο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά – Σήμα από`το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά – Σήμα από`το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο κόμμα

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αντώνης Σαμαράς έχοντας λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα. Από το Ηράκλειο Κρήτης, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη», είναι έτοιμος να πατήσει το «κουμπί» πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Σύνταξη
Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

Σύνταξη
Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Διάστημα 05.06.26 Upd: 18:48

Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 05.06.26

Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν ότι η πολιτική διεύρυνσης χρειάζεται «νέα δυναμική» και ζητούν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία ένταξης που θα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και όχι στα διαδικαστικά εμπόδια

Σύνταξη
Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία
Ελλάδα 05.06.26

Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία

Ο 62χρονος εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μετά από πληροφορίες ξένων υπηρεσιών - Ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρεμφερή αδικήματα

Σύνταξη
Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς
Κόσμος 05.06.26

Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς

Η ανακοίνωση αυτή από την Ιρλανδία εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ, Ιταλία και Ισπανία απαίτησαν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων
Ελλάδα 05.06.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων

Ο 52χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας στη Ραφήνα

Σύνταξη
AS: «Ο Μάικλ Ολίσε είναι η μεταγραφική βόμβα των 150 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε ο Φλορεντίνο Πέρεθ!
Ποδόσφαιρο 05.06.26

AS: «Αυτή είναι η μεταγραφική βόμβα των 150 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε στη Ρεάλ ο Πέρεθ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας «AS», ο Μάικλ Ολίσε είναι η «βόμβα» των 150 εκατομμυρίων ευρώ που προανήγγειλε ο Φλορεντίνο Πέρεθ εφόσον κερδίσει και νέα θητεία στην προεδρία της Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών εξετάζει η ΕΕ - Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν

«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022»

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ελλάδα 05.06.26

Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο
Ελλάδα 05.06.26

Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο

Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού στην Καλλιθέα και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου όπου τους επιτέθηκε με ρόπαλο

Σύνταξη
Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο
Ματογιάννια 05.06.26

Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο

Ο Δίας, κατά κόσμον Zeus, ασχολείται με την δικηγορία αλλά η εμφάνισή του που παραπέμπει σε Έλληνα θεό, όπως ο ίδιος δηλώνει, κάνει πολλά διάσημα brand να συνεργάζονται μαζί του για διαφημιστικούς λόγους.

Σύνταξη
«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη
Μπάσκετ 05.06.26

«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη

Η ανάρτηση της Euroleague με αφορμή την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, η οποία αποτελεί κορυφαίο θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;
Κόσμος 05.06.26

Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;

Το εκλογικό σύστημα του Ισραήλ απαιτεί από τα κόμματα να συνεργάζονται για τη δημιουργία συνασπισμών. Ο Νετανιάχου το έπραξε τον Νοέμβριο του 2022 με την υποστήριξη των πιο ακροδεξιών κομμάτων της Κνεσέτ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies