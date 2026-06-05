Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις

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Μετά την κεκλεισμένων των θυρών ανταλλαγή όρκων στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ποπ πριγκίπισσα Ντούα Λίπα και ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ μεταφέρουν στη σικελική πρωτεύουσα το γαμήλιο έπος τους για ένα διήμερο γεμάτο χλιδή, A-list καλεσμένους και πολλές, έντονες αντιδράσεις από τους ντόπιους.

Οι κάτοικοι του Παλέρμο είναι διχασμένοι. Κάποιοι αποθεώνουν την επιλογή των Λίπα και Τέρνερ να κάνουν την πόλη τους το κέντρο του lifestyle Τύπου.

Άλλοι πάλι είναι εξοργισμένοι για τους κλειστούς δρόμους, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και τη μετατροπή της ιστορικής πόλης σε ένα απέραντο «θεματικό πάρκο» για την ελίτ του θεάματος.

Παρά τον ενθουσιασμό των ιταλικών ΜΜΕ, η διάθεση των κατοίκων στο Παλέρμο είναι μάλλον αμφίθυμη.

Η Κοντσέτα Κιλέμι, ιδιοκτήτρια καταστήματος δίπλα στην γκαλερί, παρακολουθεί τα τηλεοπτικά συνεργεία και το προσωπικό με τα μαύρα T-shirts να τρέχει μέσα στον καύσωνα με σκεπτικισμό. «Μερικές φορές νιώθεις ότι η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο», είπε στον Guardian εκφράζοντας την ανησυχία της για τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού.

Η Kλαρίσα, που εργάζεται σε διπλανό μπαρ, δηλώνει θαυμάστρια της Ντούα Λίπα, αλλά δεν κρύβει την αγανάκτησή της για τα logistics. «Εδώ και τρεις μέρες μας αναγκάζουν να παρκάρουμε μίλια μακριά και να περπατάμε για να έρθουμε στη δουλειά. Δεν είναι σωστό να μπλοκάρεται ολόκληρη η πόλη. Θα το καταλάβαινα αν γινόταν για τον Πάπα, αλλά όχι για μια τραγουδίστρια».

Στην Μπαγκερία, η Μαρία, ιδιοκτήτρια μπουτίκ ρούχων, αναρωτιέται τι κερδίζει η τοπική οικονομία από την αναστάτωση.

«Μου αρέσει η Ντούα Λίπα, αλλά τι θα κερδίσουμε εμείς από όλο αυτό; Σιγά μην έρθει να ψωνίσει από το μαγαζί μου».

Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι της περιοχής δείχνουν πιο χαλαροί, με κάποιους να διαδίδουν σε παγιδάκια ήδη το μενού της δεξίωσης ως insider. «Θα είναι καθαρά σικελικό – arancini, pasta alla norma, cannoli, απ’ όλα!» λένε.

Απαντώντας στα παράπονα των δημοτών, ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτo Λαγκάλα, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «μικρή θυσία» με τεράστιο αντίκρισμα.

«Ο γάμος αυτός προσφέρει ανεκτίμητη διεθνή προβολή και τονώνει την οικονομία της πόλης, η οποία χάρη στον τουρισμό αρχίζει να αναπνέει. Προσελκύουμε πλέον τουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, και αυτό είναι που μετράει» είπε υπερασπιζόμενος την επιλογή.

Γάμος εκατομμυρίων

Μετά το Λονδίνο, η Nτούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ μετέφεραν τις τριήμερες εορτασμές τους στη σικελική πρωτεύουσα, στήνοντας μια υπερπαραγωγή που το κόστος της αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το ζευγάρι, η κοινή περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια λίρες –ο Τέρνερ φημολογείται έντονα ότι θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ– προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ από το Λούτον και κατέλυσε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Villa Igiea.