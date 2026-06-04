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Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες
Επικαιρότητα 04 Ιουνίου 2026, 15:01

Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο οργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα νοσοκομεία που επισκέφθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση

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Τριήμερη περιοδεία σε μονάδες υγείας της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιεί από χθες, Τετάρτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας, παρότι η πλειονότητα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία – όπως στο ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη – έχει αντίθετη άποψη και δεν διστάζει να την εκφράζει υποδεχόμενη τον κ. Γεωργιάδη με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συνθήματα κατά της ΝΔ.

Σήμερα, Πέμπτη, ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Οφθαλμολογικής Κλινικής.

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Ωστόσο, τον υπουργό Υγείας υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες εργαζόμενοι που είχαν συγκεντρωθεί έξω απο την πύλη του νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, είχε σχολιάσει πως «εδώ και αρκετές μέρες σε όσα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία πάω δεν υπάρχει η παραμικρή διαμαρτυρία. Σήμερα βλέπω έχουν προαναγγείλει στο ΑΧΕΠΑ που θα είμαι σε λίγο αυτά. Για να δούμε…».

Τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος, μάλιστα, κρατούσε μία ανθοδέσμη, προσέγγισε ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων ΑΧΕΠΑ, Δημοσθένης Μιχελάκης και του ζήτησε συνάντηση, ώστε μαζί με συναδέλφους του να του εκθέσουν τα προβλήματα του νοσοκομείου.

Ο υπουργός Υγείας έκανε δεκτό το αίτημα. Κύρια ζητήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι είναι η ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα χρωστούμενα ρεπό που λόγω της υποστελέχωσης έχουν συσσωρευθεί, καθώς και το θέμα της ένταξης όλων των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Διαμαρτυρία και συνθήματα και στο Ιπποκράτειο

Μετά το πέρας της τελετής των εγκαινίων, ο υπουργός Υγείας μετέβη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για τα εγκαίνια της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Και εκεί, όμως, έγινε δεκτός με διαμαρτυρίες, καθώς η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων είχαν οργανώσει συγκεντρώσεις έξω από το νοσοκομείο, όπως και στο ΑΧΕΠΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση.

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InShorts 04.06.26

Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς.

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Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles
English edition 04.06.26

Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles

Authorities will launch twice-yearly digital checks targeting uninsured vehicles, missed inspections and unpaid road taxes, with penalties reaching up to €30,000 for repeat offenders.

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Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση
Η ομιλία του 04.06.26

Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

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«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»
56 ετών 04.06.26

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»

Η δημιουργός του εμβληματικού «Persepolis», Μαρζάν Σατραπί, πέθανε στα 56 της χρόνια. Η ζωή, το έργο και ο διαρκής αγώνας της απέναντι στο ιρανικό καθεστώς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ
Μπάσκετ 04.06.26

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ

Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Μάρκους Φόστερ, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει τη διετή συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ.

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Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ

«Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι 'από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε' ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την εντολή που έχουμε λάβει», λέει ο Νίκος Παππάς

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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