Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες

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Τριήμερη περιοδεία σε μονάδες υγείας της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιεί από χθες, Τετάρτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ, όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας, παρότι η πλειονότητα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία – όπως στο ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη – έχει αντίθετη άποψη και δεν διστάζει να την εκφράζει υποδεχόμενη τον κ. Γεωργιάδη με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συνθήματα κατά της ΝΔ.

Σήμερα, Πέμπτη, ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Ωστόσο, τον υπουργό Υγείας υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες εργαζόμενοι που είχαν συγκεντρωθεί έξω απο την πύλη του νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, είχε σχολιάσει πως «εδώ και αρκετές μέρες σε όσα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία πάω δεν υπάρχει η παραμικρή διαμαρτυρία. Σήμερα βλέπω έχουν προαναγγείλει στο ΑΧΕΠΑ που θα είμαι σε λίγο αυτά. Για να δούμε…».

Εδώ και αρκετές μέρες σε όσα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία πάω δεν υπάρχει η παραμικρή διαμαρτυρία. Σήμερα βλέπω έχουν προαναγγείλει στο ΑΧΕΠΑ που θα είμαι σε λίγο αυτά. Για να δούμε… https://t.co/72i3ZOXLdC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 4, 2026

Τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος, μάλιστα, κρατούσε μία ανθοδέσμη, προσέγγισε ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων ΑΧΕΠΑ, Δημοσθένης Μιχελάκης και του ζήτησε συνάντηση, ώστε μαζί με συναδέλφους του να του εκθέσουν τα προβλήματα του νοσοκομείου.

Ο υπουργός Υγείας έκανε δεκτό το αίτημα. Κύρια ζητήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι είναι η ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα χρωστούμενα ρεπό που λόγω της υποστελέχωσης έχουν συσσωρευθεί, καθώς και το θέμα της ένταξης όλων των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Διαμαρτυρία και συνθήματα και στο Ιπποκράτειο

Μετά το πέρας της τελετής των εγκαινίων, ο υπουργός Υγείας μετέβη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για τα εγκαίνια της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Και εκεί, όμως, έγινε δεκτός με διαμαρτυρίες, καθώς η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων είχαν οργανώσει συγκεντρώσεις έξω από το νοσοκομείο, όπως και στο ΑΧΕΠΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση.