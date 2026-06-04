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Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 20:33

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

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«Η κυβέρνηση αυτή δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, σε πολίτες στην πλατεία Σημηριώτη στη Νέα Ιωνία.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια, που αποδεικνύει το κόστος ζωής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στο κόστος των ενοικίων, στην υγεία, στην παιδεία». Παράλληλα, τόνισε ότι είναι «ανέκδοτο» τα «περί θυμωμένου πρωθυπουργού με την ακρίβεια».

Δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

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Σε άλλο σημείο της -περίπου 20 λεπτών- ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον λαό να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ καθώς «έχει το βαθμό ελευθερίας να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας».

«Να μην χαλάσουμε τον ύπνο του κ. Μητσοτάκη»

Όσον αφορά το «ποιος θα σηκώσει στις 03:00 το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου» που είχε αναφέρει πριν λίγο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε τεράστιες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης. Πόση ποια αλαζονεία από τον κ. Μητσοτάκη; Εγώ λέω κάτι απλό… να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μην χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03:00, αλλά στις 15:00 αλλά να το σηκώσει και να πει στον λαό: ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ποντιστεί το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης;».

Συνέχισε λέγοντας πως «ας αφήσουμε τις 03:00 και να δούμε τις υπόλοιπες ώρες της μέρας. Συνομιλεί με την κοινωνία; Βλέπει τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας;». Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «κρίθηκαν: πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δεκατρία χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος».

«Αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας, συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε για τα εθνικά μας όσο θα έπρεπε, δεν συζητάμε για τα νοσοκομεία μας όσο θα έπρεπε, δεν συζητάμε για τα σχολεία μας όσο θα έπρεπε. Για να δούμε τελικά ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος έχει όραμα για να πετύχει το πρόγραμμά του», επισήμανε, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις.

Πρόσθεσε πως «το δικό μας το πρόγραμμα το έφτιαξαν οι τοπικές κοινωνίες σε 13 περιφερειακά συνέδρια. Άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης, γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν κοντά τους τους προηγούμενους μήνες πριν το συνέδριό μας. Και ακούγαμε τις αγωνίες τους. Πώς θα πέσει το κόστος παραγωγής; Πώς θα έχουμε καλύτερα κέντρα υγείας; Πώς θα αντιμετωπίσουμε το νούμερο 1 εθνικό θέμα, που είναι το δημογραφικό; Καταρρέει δημογραφικά η Ελλάδα. Καταρρέουν οι γεννήσεις».

«Θα καταργήσουμε το άρθρο 86»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «θα καταργήσουμε το άρθρο 86», μιλώντας για τις δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή

«Όλοι θα αντιμετωπίζονται από τη δικαιοσύνη όπως κάθε πολίτης. Η δικαιοσύνη και η ηγεσία της δεν θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά από ένα διευρυμένο σώμα, για να νιώθει ο πολίτης ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν έχει καμία εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και επιτέλους, η Αρχή Διαφάνειας θα είναι μια αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη, για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα, αλλά και για να ελέγχει τους πάντες. Για να ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει στη χώρα μας και το ποιος στηρίζει ποιον στο παρασκήνιο», υπογράμμισε.

Καταληκτικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθύνοντας κάλεσμα προς την κοινωνία, τόνισε πως «μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα! Και θα τα αλλάξουμε όλα! Να ‘στε καλά. Καλή δύναμη! Μαζί για τη νίκη! Μαζί για την πολιτική αλλαγή, μαζί για μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες».

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Σοκ 04.06.26

Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί - «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου…», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

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Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι
Ζούσε στη Σκιάθο 04.06.26

Ανθέα Σίλμπερτ - Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

Η Ανθέα Σίλμπερτ (το γένος Γιαννακούρου) ενδυματολόγος των ταινιών «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν» και «Η Γνωριμία της Σάρκας», απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα
Τα πρόστιμα 04.06.26

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Με τον νέο νόμο 5182/2026, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει εκ βάθρων, επιφέροντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου

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LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 04.06.26

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα. Τηλεοπτικά από Alpha.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Ελλάδα 04.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

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ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Βρυξέλλες: Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια – Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Κόσμος 04.06.26

Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό

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Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Τέχνη 04.06.26

Δείτε τα σπάνια σχέδια του Τζον Λένον - «Ήμασταν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο και ζωγραφίζαμε στις χαρτοπετσέτες»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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