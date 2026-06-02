Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Fizz 02 Ιουνίου 2026, 14:00

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Το ατύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2013 σηματοδότησε μια καμπή στη ζωή του. Από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο, κατέληξε να ζει σε απόλυτη απομόνωση, αποκομμένος από τον έξω κόσμο, με εξαίρεση τα λίγα άτομα του στενότερου κύκλου του, μια πολύ μικρή ομάδα που ουσιαστικά αποτελείται από τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Μίκαελ Σουμάχερ / Wikimedia Commons

Απόλυτη μυστικότητα

Οι μόνιμες συνέπειες της πτώσης του στις Γαλλικές Άλπεις, κατά τη διάρκεια του σκι, καθορίζουν πλέον τον ρυθμό της ζωής του, ενώ αμέτρητα ερωτήματα συνεχίζουν να κυκλοφορούν σχετικά με την πραγματική του κατάσταση.

Δεν έχουν εμφανιστεί νέες φωτογραφίες του, η οικογένειά του έχει μοιραστεί ελάχιστες πληροφορίες και ο ίδιος δεν έχει έρθει σε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης ή με τον αθλητισμό στον οποίο θα θεωρείται πάντα ως πραγματικό είδωλο.

Μέσα σε όλη αυτή τη μυστικότητα, έχει πλέον προκύψει μια σημαντική μαρτυρία: για πρώτη φορά, ο διασώστης που τον έσωσε στο βουνό μίλησε δημόσια.

Οι συνοδοί του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 απέκλεισαν αμέσως την περιοχή, φροντίζοντας να μην διαρρεύσει ούτε μία εικόνα από το ατύχημα

Ο πρώτος διασώστης και η σκηνή που βρήκε στην πλαγιά

Εκείνη την εποχή, ο Γιανίκ Νταϊνέζε, εργαζόταν ως πιλότος στην SAF Hélicoptères, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας και στις επιχειρήσεις διάσωσης στο βουνό.

Στις 29 Δεκεμβρίου, βρισκόταν σε υπηρεσία όταν έλαβε μια κλήση για ένα ατύχημα στο χιονοδρομικό κέντρο του Méribel. Όμως, αυτή δεν ήταν απλώς άλλη μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Κλειστές κάμερες και μικρόφωνα

Καθώς αυτός και η ομάδα του ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν, ο προϊστάμενός τους τούς ενημέρωσε ότι ο τραυματίας ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ και τους έδωσε εντολή να αφαιρέσουν τα μικρόφωνα και τις κάμερες GoPro τους.

Οι συνοδοί του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 απέκλεισαν αμέσως την περιοχή, φροντίζοντας να μην διαρρεύσει ούτε μία εικόνα από το ατύχημα.

Ο Νταϊνέζε δήλωσε στην εφημερίδα L’Équipe ότι εκείνες τις στιγμές κανείς δεν έκανε ερωτήσεις ούτε μιλούσε, διότι σε τέτοιες καταστάσεις «ο καθένας κλείνεται στον κόσμο του».

«Αυτό που είδα με συγκλόνισε: υπήρχαν τόσα πολλά λεωφορεία, κόκκινες σημαίες και άνθρωποι παντού, που ο χώρος του νοσοκομείου είχε μετατραπεί σε πίστα της Φόρμουλα 1. Ήταν απίστευτο»

Ακόμα ένας τραυματισμένος αλλά θρύλος

Έχοντας συνηθίσει να αντιμετωπίζει ατυχήματα αυτού του είδους –με περίπου 50.000 να συμβαίνουν στην περιοχή κάθε χρόνο– αρχικά το αντιμετώπισε ως «ακόμα έναν σοβαρά τραυματισμένο».

Ταυτόχρονα, όμως, ένιωθε επιπλέον πίεση γνωρίζοντας ότι περιποιούνταν έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλητισμού.

«Υποσυνείδητα, φυσικά, η πίεση ήταν εκεί, γιατί παρόλο που δεν ήμουν οπαδός της Φόρμουλα 1, ήξερα ότι ο κόσμος τον λάτρευε σαν θεό», παραδέχτηκε ο Γιανίκ Νταϊνέζε.

Μετέφερε τον Σουμάχερ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ σε μια πτήση 25 λεπτών. Όταν έφτασαν, η ιατρική ομάδα περίμενε ήδη.

Η είδηση διέρρευσε

Αν και οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να μετατρέψουν τον χώρο σε ένα πραγματικό οχυρό για αρκετές ώρες, η είδηση του ατυχήματος τελικά διέρρευσε και γρήγορα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Τα μέσα ενημέρωσης παντού κάλυψαν το ατύχημα του Σούμαχερ, ενώ οι οπαδοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν την ανάρρωσή του.

Ο Νταϊνέζε συνειδητοποίησε την πραγματική έκταση της ιστορίας λίγες μέρες αργότερα

«Λίγες μέρες μετά το ατύχημα, επέστρεψα στο νοσοκομείο για να μεταφέρω έναν άλλο τραυματία. Αυτό που είδα με συγκλόνισε: υπήρχαν τόσα πολλά λεωφορεία, κόκκινες σημαίες και άνθρωποι παντού, που ο χώρος του νοσοκομείου είχε μετατραπεί σε πίστα της Φόρμουλα 1. Ήταν απίστευτο».

Το μεγάλο μυστικό

Στα δώδεκα και μισό χρόνια που έχουν περάσει από εκείνη την τραγική πτώση, ο Νταϊνέζε, δεν είχε μιλήσει ποτέ δημόσια για το τι συνέβη. Στην πραγματικότητα, κράτησε τον ρόλο του στη διάσωση εντελώς μυστικό.

«Δεν ήθελα να μιλήσω στα μέσα ενημέρωσης για να αποφύγω προβλήματα. Εξάλλου, δεν έχω τους ίδιους δικηγόρους με την οικογένεια Σουμάχερ!» είπε ο Γιανίκ, ο οποίος τώρα εργάζεται ως πιλότος για την Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας της Γαλλίας στην αεροπορική βάση της Γκρενόμπλ.

Τυλιγμένο στο μυστήριο

Τελικά αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μαρτυρίας στην οποία συμμετέχουν γιατροί και άλλοι επαγγελματίες, ρίχνοντας φως σε πτυχές του ατυχήματος που δεν είχαν γίνει ποτέ γνωστές στο κοινό τότε -ένα γεγονός που έχει μείνει στην ιστορία και παραμένει τυλιγμένο στο μυστήριο μέχρι σήμερα.

Πέρυσι, τρία άτομα στη Γερμανία καταδικάστηκαν μετά από απόπειρα εκβιασμού της οικογένειας Σουμάχερ, απειλώντας να δημοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο που είχαν τραβηχτεί μετά το ατύχημα.

Ο πρώην οδηγός μοιράζει το χρόνο του μεταξύ των σπιτιών του στην Ελβετία και τη Μαγιόρκα, όπου φροντίζεται όλο το 24ωρο από ιατρικό προσωπικό υπό τη συνεχή επίβλεψη της συζύγου του, Κορίνα Σούμαχερ

Τι γνωρίζουμε πραγματικά σήμερα για την υγεία του Μίκαελ Σούμαχερ;

Αφού πέρασε σχεδόν έξι μήνες στο νοσοκομείο, μέρος του χρόνου αυτού σε κώμα, ο «Κάιζερ» πήρε εξιτήριο και το σπίτι του μετατράπηκε σε ένα δεύτερο νοσοκομείο, ένα εξαιρετικά φυλασσόμενο.

Ο πρώην οδηγός μοιράζει το χρόνο του μεταξύ των σπιτιών του στην Ελβετία και τη Μαγιόρκα, όπου φροντίζεται όλο το 24ωρο από ιατρικό προσωπικό υπό τη συνεχή επίβλεψη της συζύγου του, Κορίνα Σούμαχερ.

Τα παιδιά τους, ο Μικ και η Τζίνα-Μαρία, παραμένουν επίσης στενά δίπλα του. Η Τζίνα-Μαρία πρόσφατα έκανε τον Σουμάχερ παππού της μικρής Μίλι.

Πηγές κοντά στον 57χρονο Γερμανό θρύλο του αθλητισμού δήλωσαν στην Daily Mail τον Ιανουάριο ότι κινείται στο σπίτι με αναπηρικό αμαξίδιο και ότι «η αίσθηση είναι ότι καταλαβαίνει μερικά από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανώς όχι όλα».

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Μίκαελ Σουμάχερ και Σιλβέστερ Σταλόνε, το 1998 / Instagram 

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

