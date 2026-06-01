Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.
Νέα παρέμβαση στο ζήτημα της έμφυλης βίας, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που συγκλονίζει την ελληνική κοινή γνώμη, έκανε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής.
«Μια νέα, η πέμπτη από την αρχή της χρονιάς, γυναικοκτονία συγκλονίζει την ελληνική κοινή γνώμη. Το κράτος δεν μπορεί να μένει αμέτοχο, ούτε η κοινή γνώμη να αντιμετωπίζει τα πάντα σε επίπεδο δικαστικού ή αστυνομικού ρεπορτάζ» σημείωσε ο κ. Δουδωνής, τονίζοντας ότι θα πρέπει το κράτος να αναλάβει δράση.
«Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε —και γι’ αυτό το ζητάμε— την υποχρέωση του κράτους για την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες στο Σύνταγμα» σημείωσε ο βουλευτής Επικρατείας, διατυπώνοντας και προτάσεις.
«Να αναγνωρίσουμε τον όρο και να δείξουμε ότι το κράτος υποχρεούται να προστατεύει τις γυναίκες και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιου είδους φαινομένων, αντί να αντιμετωπίζονται όλα όταν πλέον είναι πολύ αργά» σημείωσε ο κ. Δουδωνής, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για προστασία των γυναικών.
«Το Σύνταγμα, και ιδίως το κεφάλαιο των δικαιωμάτων, δεν μπορεί να μένει αμέτοχο ή αδιάφορο απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόμενο» κατέληξε ο Παναγιώτης Δουδωνής.
