Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01 Ιουνίου 2026, 21:17

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Νέα παρέμβαση στο ζήτημα της έμφυλης βίας, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που συγκλονίζει την ελληνική κοινή γνώμη, έκανε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής.

«Μια νέα, η πέμπτη από την αρχή της χρονιάς, γυναικοκτονία συγκλονίζει την ελληνική κοινή γνώμη. Το κράτος δεν μπορεί να μένει αμέτοχο, ούτε η κοινή γνώμη να αντιμετωπίζει τα πάντα σε επίπεδο δικαστικού ή αστυνομικού ρεπορτάζ» σημείωσε ο κ. Δουδωνής, τονίζοντας ότι θα πρέπει το κράτος να αναλάβει δράση.

«Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε —και γι’ αυτό το ζητάμε— την υποχρέωση του κράτους για την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες στο Σύνταγμα» σημείωσε ο βουλευτής Επικρατείας, διατυπώνοντας και προτάσεις.

«Να αναγνωρίσουμε τον όρο και να δείξουμε ότι το κράτος υποχρεούται να προστατεύει τις γυναίκες και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιου είδους φαινομένων, αντί να αντιμετωπίζονται όλα όταν πλέον είναι πολύ αργά» σημείωσε ο κ. Δουδωνής, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για προστασία των γυναικών.

«Το Σύνταγμα, και ιδίως το κεφάλαιο των δικαιωμάτων, δεν μπορεί να μένει αμέτοχο ή αδιάφορο απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόμενο» κατέληξε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Σύνταξη
Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Η γύναικα που κατασπαράχθηκε από τη φήμη ή αλλιώς η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Μόνο φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα: Οι δύο πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Σύνταξη
Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Σύνταξη
