Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Aλλαγές ισορροπιών στην αγορά προσωπικών υπολογιστών φέρνει ο πρώτος επεξεργαστής της Nvidia για συστήματα Windows, ένα τσιπ που σύμφωνα με την εταιρεία «επανεφευρίσκει» το PC για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το RTX Spark είναι «ένα νέο υπερτσίπ» που σχεδιάστηκε όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα AI agents που χειρίζονται υπολογιστές και εκτελούν σύνθετες εργασίες για λογαριασμό των χρηστών τους, είπε ο Τζένσενγκ Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, μιλώντας τη Δευτέρα στα εγκαίνια της έκθεσης Computex στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

«Η επανεφεύρεση του υπολογιστή είναι εξίσου σημαντική εξέλιξη με την επανεφεύρεση του τηλεφώνου και τη μεταμόρφωσή του σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε smartphone» είπε το αφεντικό της Nvidia.

Το RTX Spark, ανέφερε, είναι το αποτέλεσμα τριετούς συνεργασίας με τη Microsoft και θα κάνει ντεμπούτο το φθινόπωρο. Εκτός από τη σειρά υπολογιστών Surface της Microsoft, θα εμφανιστεί σε μοντέλα όλων των μεγάλων κατασκευαστών, όπως οι Dell, HP, Αsus και Acer.

To νέο τσιπ προορίζεται τόσο για desktop όσο και για φορητούς υπολογιστές. Στην αγορά των laptop, η Microsoft προσπαθεί εδώ και καιρό να πετύχει τη μεγάλη διάρκεια μπαταρίας που προσφέρουν τα μοντέλα της Apple, η οποία εντυπωσίασε τον Μάρτιο με τις επιδόσεις των νέων MacBook και του Notebook, τα οποία βασίζονται στα νέα τσιπ M5.

Όπως τα αντίστοιχα τσιπ της Apple, το RTX Spark της Nvidia είναι ένα «σύστημα σε τσιπ» (SoC), το οποίο συνδυάζει στην ίδια επιφάνεια την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU και τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU), οι οποίες έχουν πρόσβαση σε ενοποιημένη μνήμη 16 έως 128 gigabyte. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν είναι ακόμα γνωστές, σύμφωνα όμως με το Engadget το RTX Spark προσφέρει ισχύ 1 petaflop, ή 1015 υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.

Το σύστημα περιλαμβάνει 6,144 πυρήνες γραφικών Blackwell RTX και 20 πυρήνες επεξεργασίας Mediatek, βασισμένες στην αρχιτεκτονική Arm. Ενσωματώνει επίσης «μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας» (NPU) για εφαρμογές AI και πληροί τις προδιαγραφές για την πρωτοβουλία Copilot+ της Microsoft.λ

H εταιρεία Qualcomm παράγει ήδη επεξεργαστές Arm για PC, ενώ η Intel και οι AMD παραμένουν οι κυρίαρχοι προμηθευτές CPU για Windows..