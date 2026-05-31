Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [31.05 – 06.06.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
- Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα του Αγίου Πνεύματος
- Τρόμος για έγκυο - Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της
- Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο - Συνελήφθησαν οι γονείς
- Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε στο σπίτι, στην οικογένεια και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μίλα ανοιχτά για όλα όσα σε απασχολούν και δώσε χώρο στα συναισθήματά σου να βγουν προς τα έξω μεν, με υγιή και ψύχραιμο τρόπο δε. Άκου το ένστικτό σου κι αξιοποίησε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και των σημαντικών ατόμων.
DON’TS: Μην παρερμηνεύεις τα λόγια των άλλων και μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί θα προσκαλέσεις αχρείαστο χάος. Όχι ότι δεν υπάρχει ήδη, αλλά λέμε… Μην καταπιέζεις τις δικές σου ανάγκες για το καλό των άλλων. Balance! Παράλληλα, μην εμπιστεύεσαι εύκολα τις μεγάλες υποσχέσεις και ειδικά χωρίς να έχεις πειστήρια, ναι;
Ταύρος
DO’S: Εκμεταλλεύσου τις συζητήσεις, τις επαφές και τις μετακινήσεις που προκύπτουν μέσα στην εβδομάδα, καθώς όλο και κάπου όμορφα θα σε οδηγήσουν. Δείξε περισσότερη κατανόηση στους άλλους, ειδικά σε εκείνους που βλέπεις ότι κάπου ζορίζονται. Κράτησε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, γιατί αν τους κλείσεις, θα την πατήσεις άσχημα.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τις φήμες, το παρασκήνιο ή ακόμα και από τις ίδιες σου τις ανασφάλειες. Πρέπει να τα διαχειριστείς ψύχραιμα αυτά. Μην εξιδανικεύεις τις νέες γνωριμίες και μην αφήνεις τη θολή εικόνα των γεγονότων να επηρεάζει τις αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις. Γενικώς μην χάνεις το μονοπάτι σου. Δεν βρίσκεται εύκολα μετά…
Δίδυμοι
DO’S: Δώσε μια προτεραιότητα σε οτιδήποτε ξέρεις ότι θα σου προσφέρει μια, κάποια ασφάλεια παραπάνω, τόσο συναισθηματικά όσο και πρακτικά. Στήριξε τα σχέδιά σου πάνω στους ανθρώπους εκείνους που σου έχουν αποδείξει έμπρακτα την αξία τους και το ότι είναι εκεί. Παράλληλα, πρέπει να κινηθείς λίγο πιο οργανωμένα, δε νομίζεις;
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τόσο εύκολα όσα ακούς από το φιλικό σου περιβάλλον, γιατί φίλοι φίλοι, αλλά μπορεί και να σου λένε εντελώς μ@λακίες, έτσι; Μην μπερδεύεις τους προσωπικούς σου στόχους με τις απόψεις των άλλων, γιατί τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο; Μην πιέζεις τις καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα από ότι μπορούν να πάνε.
Καρκίνος
DO’S: Αξιοποίησε τη δυναμική που σου δίνει ο Ερμής από το ζώδιό σου, για να εκφραστείς και να επικοινωνήσεις καλύτερα. Αν σου πω ότι αποκτάς πειθώ και οι κουβέντες σου μετράνε, θα σε πείσω; Εμπιστεύσου το ένστικτό σου και δώσε χρόνο στις εξελίξεις να ξεκαθαρίσουν από μόνες τους. Κοινώς απόφυγε το να πιέσεις κάποιες καταστάσεις.
DON’TS: Μην αφήνεις την σύγχυση που επικρατεί γύρω σου να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τους πάντες και τα πάντα. Μην εμπλακείς σε παρεξηγήσεις. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην έχεις υπερβολικές προσδοκίες, γιατί θα απογοητευτείς. Αν δεν είσαι ελεύθερος, μην αρχίσεις τις σκηνές ζηλοτυπίας, γιατί θα κουράσεις το έτερον ήμισυ. Λογικό!
Λέων
DO’S: Βρες χρόνο για λίγη, αλλά πολύτιμη, ξεκούραση κι εσωτερική επαναφόρτιση. Ξέρω πως είναι κάτι που έχεις ανάγκη. Παράλληλα, άκου τις πραγματικές σου ανάγκες και αφιέρωσε χρόνο σε εσένα. Όχι μόνο αυτό, αλλά αφιέρωσε χρόνο και σε ανθρώπους που σε ηρεμούν και σε στηρίζουν. Να θυμάσαι πως δεν είναι όλοι για όλα και that’s OK!
DON’TS: Μην υπεραναλύεις τις αχρείαστες καταστάσεις, απλά επειδή τυχαίνει να συμβαίνουν μπροστά σου. Μη δημιουργείς αρνητικά σενάρια μέσα στο κεφάλι σου χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό. Μην επενδύεις συναισθηματικά λόγω του ότι σου δίνονται μεγάλες υποσχέσεις μεν, που δεν ακολουθούνται από καθόλου αποδείξεις δε.
Παρθένος
DO’S: Κοινωνικοποιήσου περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, αξιοποίησε τις γνωριμίες και τις νέες επαφές που προκύπτουν, γιατί έχουν λόγο που συμβαίνουν τώρα. Ζήτησε συμβουλές, αν τις χρειάζεσαι, από τα άτομα που εμπιστεύεσαι. Ή ακόμα μπορείς και να δουλέψεις λίγο πιο ομαδικά, όπου κρίνεις ότι αυτό είναι που χρειάζεται να γίνει.
DON’TS: Μην παρεξηγείς εύκολα τις προθέσεις των άλλων, ειδικά αν δεν έχεις σοβαρές ενδείξεις ότι προσπαθούν να σε βλάψουν, έτσι; Μην απογοητεύεσαι, αν τυχόν κάποιο πλάνο δεν εξελιχθεί ακριβώς όπως το περίμενες. Μη γίνεσαι υπερβολικά επικριτικός, γιατί και τα νεύρα των άλλων θα σπάσεις, αλλά και δεν θα σε ωφελήσει πουθενά αυτό.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά, καθώς γιατί όχι, έτσι; Αξιοποίησε το ένστικτό σου, για να μπορέσεις να δεις τις νέες προοπτικές που απλώνονται μπροστά σου. Κράτησε μια ξεκάθαρη στάση απέναντι σε προτάσεις για συνεργασίες και σε υποχρεώσεις που πρέπει ντε και καλά να διεκπεραιώσεις τώρα. Καλό είναι, βέβαια, να είσαι ψύχραιμος.
DON’TS: Μην επηρεάζεσαι πολύ από την στάση ή τα λόγια των απέναντι. Ελευθερία λόγου έχουμε, άρα ο καθένας λέει ό,τι θέλει, σωστά; Μην αφήσεις τις ανασφάλειες ή την αστάθεια των άλλων να σε κάνουν κι εσένα να αμφισβητείς τις ίδιες σου τις επιλογές. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν σου χρειάζεται καθόλου πάντως. Στο λέω, να το ξέρεις!
Σκορπιός
DO’S: Κάνε πράγματα, προκειμένου να μπορέσεις να διευρύνεις λίγο τους πνευματικούς ορίζοντές σου. Από την άλλη, δώσε μεγάλη προσοχή στις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται και σχετίζονται με τις σπουδές, τα ταξίδια ή γενικότερα τις νέες εμπειρίες. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου εκεί. Ψάξε να βρεις τη μεγαλύτερη εικόνα γενικώς.
DON’TS: Μην εξιδανικεύεις τους ανθρώπους και τις καταστάσεις γύρω σου. Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε σε βάζει σε mood υπερέντασης. Ταυτόχρονα, φρόντισε να μην αφήσεις τις μικρές καθυστερήσεις ή και τα μεγάλα μπερδέματα να σου χαλάσουν εντελώς τη διάθεση. Είναι δυσάρεστα μεν, αν κάνεις υπομονή, θα περάσουν γρηγορότερα δε, ναι;
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να οργανώσεις λίγο καλύτερα τα οικονομικά σου. Ωστόσο φρόντισε να ακούς λίγο πιο προσεκτικά το ένστικτό σου, καθώς κάτι παραπάνω από εσένα ξέρει. Δες λίγο πιο βαθιά τις καταστάσεις, για να μπορέσεις να τις κατανοήσεις. Αξιοποίησε τα όσα μαθαίνεις προς όφελός σου. Με αυτό το mindset, πίστεψέ με, δεν θα χάσεις!
DON’TS: Μην αφήσεις τους φόβους, τα άγχη ή και τις ανασφάλειές σου να καθορίσουν και τις μελλοντικές κινήσεις σου, γιατί δεν θα πάει καλά όλο αυτό. Αν θες, με ακούς. Από την άλλη, μη γίνεσαι πεισματάρης και μην αγνοείς τα προειδοποιητικά σημάδια που αναγνωρίζεις σε νέες γνωριμίες ή σε προτάσεις για συνεργασίες που σου γίνονται τώρα.
Αιγόκερως
DO’S: Δώσε μια παραπάνω έμφαση τόσο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, όσο και στις συνεργασίες. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, για να κάνεις κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις και να βγάλεις κάποια άκρη εκεί που υπάρχει ανακατωσούρα. Προσπάθησε να χτίσεις μια καλύτερη συνεννόηση με τα άτομα που σου είναι σημαντικά.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα από τη γενικότερη ασάφεια που επικρατεί αυτή την στιγμή ή που μπορεί να δείχνουν κάποια άτομα γύρω σου. Ίσως περνάνε τα δικά τους. Ξέρω κι εγώ μωρέ; Πάντως δεν πρέπει να τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά. Μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά, μόνο και μόνο με βάση τον ενθουσιασμό της στιγμής.
Υδροχόος
DO’S: Οργάνωσε λίγο καλύτερα τα της καθημερινότητας και φρόντισε περισσότερο τον εαυτό σου. Η αλήθεια είναι πως σε έχεις παραμελήσει λίγο, σωστά; Βάλε προτεραιότητες γενικώς. Δούλεψε με ρυθμούς που μπορείς να υποστηρίξεις και για να μην χαωθείς, αλλά και για να μην κουραστείς περισσότερο από ότι ήδη έχεις κουραστεί, ναι;
DON’TS: Μην εξαντλείς άλλο τα όριά σου. Πες ένα μεγάλο “I had enough!” και προχώρα. Θα ξαλαφρώσεις, θα δεις! Μην αγνοείς, λοιπόν, τη μεγάλη σου ανάγκη για ξεκούραση. Επιπλέον, μην προκαλέσεις εντάσεις λόγω του ότι είσαι απλά κουρασμένος. Χαζό δεν είναι; Μην είσαι υπερβολικά ανήσυχος, γιατί το περνάς και στους άλλους αυτό μετά.
Ιχθύες
DO’S: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο σε όσα πραγματικά σε γεμίζουν και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί αυτά να είναι κάτι το πιο δημιουργικό ή και κάποιο χόμπι σου. Εκφράσου λίγο πιο ελεύθερα και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται για διασκέδαση και ανανέωση. Πίστεψέ με, είναι πράγματα που χρειάζεσαι αυτή την στιγμή.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τις ιδανικές εικόνες ή τις μεγάλες προσδοκίες. Αν δε με ακούσεις, θα το φας το κεφάλι σου πάντως. Μην πεις πως δεν σε προειδοποίησα τότε, εντάξει; Μην απογοητεύεσαι, όταν βλέπεις πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχες φανταστεί. Υπάρχουν στιγμές που όλοι έχουμε πέσει έξω. That’s OK!
- Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο με 13 τραυματίες
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
- Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
- Η Αμαλία Κωστοπούλου, ο αγαπημένος της Τζακ Μέντγουελ και ο γάμος τους στη Μεσσηνία
- Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
- Συρία: Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
- «Ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον ΜακΚίσικ»
- ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις