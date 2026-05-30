Ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Γιώργο Φρανκς στα 400 μέτρα
Ο Γιώργος Φρανκς έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα και έγινε ο πρώτος Έλληνας που έκανε χρόνο κάτω από τα 45 δευτερόλεπτα – Καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη.
- Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
- Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα MMM
- Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
- Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 5 Ιουνίου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Γιώργος Φρανκς έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που «κατέβηκε» τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα.
Ο 22χρονος αθλητής έκανε χρόνο 44:88 στους Περιφερειακούς Αγώνες του NCAA στο Κεντάκι, κατέλαβε την έκτη θέση στη σειρά του και τη 10η στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.
Η επίδοσή του αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς βελτίωσε το 45:11 του Δημήτρη Ρέγα, που είχε σημειωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 και παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που ανήκει στον ίδιο αθλητή. Επιπροσθέτως, αυτή η επίδοσή του είναι και η κορυφαία φέτος στην Ευρώπη ξεπερνώντας τα 44:95 του Γάλλου, Σαμουέλ Βεσάτ.
Ο ανερχόμενος σπρίντερ πέτυχε επίσης το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μια διοργάνωση που αποτελεί βασικό στόχο του για τη θερινή σεζόν.
Μετά την ολοκλήρωση του NCAA (10-13 Ιουνίου στο Γιουτζίν του Όρεγκον), ο Φρανκς αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σειρά δυνατών αγώνων και να προετοιμαστεί για τη διοργάνωση στη Μεγάλη Βρετανία. Πλέον, ο αθλητής κατέχει τα πανελλήνια ρεκόρ στα 400 μέτρα τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο, ενώ επόμενος στόχος του είναι το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα κλειστού στίβου. Τα ατομικά ρεκόρ του στα 200 μέτρα είναι 20:55 στον ανοιχτό και 20:77 στον κλειστό στίβο.
- Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
- Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
- Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ ο Σλοτ – Ανακοίνωσαν την απόλυσή του οι «κόκκινοι»
- Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
- Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
- LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- Τι αλλάζει στις σχέσεις των συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες και Airbnb
- Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις