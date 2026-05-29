Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Culture Live 29 Μαΐου 2026, 18:10

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο αναβάλλει διάλεξη για τον Μήνα Εβραϊκής Κουλτούρας λόγω φόβων για διαμαρτυρίες, με την απόφαση να πυροδοτεί αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το πολιτιστικό ίδρυμα ανακοίνωσε ότι η ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Μαίου, θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στην συζήτηση επρόκειτο να συμμετέχει ο Πολ Κόλινς, επιμελητής του τμήματος Μέσης Ανατολής, και αναμενόταν να εξετάσει την ιστορία των αρχαίων βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας μέσω των εκθεμάτων που διαθέτει το μουσείο.

Επίσης, αναμενόταν να αγγίξει και άλλα ιστορικά γεγονότα, όπως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους και η εξέγερση των Μακκαβαίων, και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου μήνα εβραϊκής κουλτούρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος διαρκεί έως τις 16 Ιουνίου.

Η αναβολή της εκδήλωσης

Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες πριν από την εκδήλωση, το μουσείο ανακοίνωσε ότι αυτή θα αναβληθεί. Σε σχετική δήλωση, το μουσείο ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι «σημαντικό ποσοστό» των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων αποτελούσαν «άτομα που σκόπευαν να διαταράξουν σκόπιμα την εκδήλωση».

«Το Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει τη σημασία των διαμαρτυριών και της ελευθερίας της έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ομοίως, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο μουσείο μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια και χωρίς εκφοβισμό για τους ομιλητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες».

Το μουσείο πρόσθεσε ότι, μετά από συζητήσεις με τους διοργανωτές και τους συνεργάτες στον τομέα της ασφάλειας, ελήφθη κοινή απόφαση να αναβληθεί η εκδήλωση.

Ανέφερε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Μήνα Εβραϊκής Κουλτούρας, παρέχοντας έναν χώρο όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και η επιστήμη θα μπορούν να εξερευνηθούν «χωρίς ταραχές».

Ο Τζορτζ Όσμπορν, πρώην υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών και πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, μοιράστηκε τη δήλωση του οργανισμού στο X, λέγοντας: «Αξίζει να το διαβάσετε πριν αρχίσετε να κάνετε εικασίες».

Ωστόσο, η απόφαση του μουσείου εξόργισε την ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ και διάφορους Εβραίους σχολιαστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι πολιτιστικοί φορείς που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο δεν πρέπει να φαίνεται ότι υποχωρούν.

Η Μπάντενοκ κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει και να ζητήσει από το μουσείο να «κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί. «Ο Μήνας Εβραϊκής Κουλτούρας έχει ως στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και να γιορτάσει την εβραϊκή κουλτούρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η απόφαση επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θέλει να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό· πρέπει να ζητήσει από δημόσια χρηματοδοτούμενους φορείς όπως το Βρετανικό Μουσείο να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση».

«Η εκδήλωση αποτελεί σιωνιστική προπαγάνδα»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, παρατηρήθηκε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας έξω από μια έκθεση στο ανατολικό Λονδίνο, η οποία παρουσίαζε τις ιστορίες των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ Nova, το οποίο δέχτηκε επίθεση από αντιστασιακούς Παλαιστίνιους στις 7 Οκτωβρίου 2023 – ημέρα που ξεκίνησε η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, αν και ο παράνομος ναυτικός αποκλεισμός και οι φρικαλεότητες εναντίον ντόπιων συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει ανακοινώσει ποιες ομάδες σχεδίαζαν διαμαρτυρίες, αλλά η εφημερίδα Jewish News ανέφερε ότι μέλη της οργάνωσης «Εβραίοι Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη» (Jewish Artists for Palestine) ήταν μεταξύ των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων.

Την Πέμπτη, η οργάνωση «Εβραίοι Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη», ένα δίκτυο «αντι-σιωνιστών Εβραίων καλλιτεχνών, συγγραφέων, δημιουργών και εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Ποιος είναι ο σκοπός της διοργάνωσης μιας συζήτησης για ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα, αν όχι για να προκαλέσει ερωτήματα και αντιπαραθέσεις;».

Η ομάδα δήλωσε ότι είναι «απολύτως νόμιμο» να αναμένεται από ένα μουσείο που χρηματοδοτείται από δημόσια κονδύλια να φιλοξενεί συζητήσεις με «διαφορετικές απόψεις» και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της συζήτησης ως «θέμα ασφάλειας υποδηλώνει ότι η εκδήλωση αποτελεί σιωνιστική προπαγάνδα».

Η οργάνωση αμφισβήτησε επίσης τον λόγο για τον οποίο η ομιλία είχε συμπεριληφθεί στον μήνα της εβραϊκής κουλτούρας, αναφέροντας ότι «ένας τεράστιος αριθμός Εβραίων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θεωρεί το Ισραήλ μέρος της εβραϊκής τους ταυτότητας».

Ζήτησε επίσης διαύγεια σχετικά με τις αλλαγές στις αναφορές στην Παλαιστίνη στις αίθουσες του μουσείου, περιγράφοντας αυτό που αποκάλεσε «ιστορική διαγραφή» ως «απαράδεκτο».

*Με πληροφορίες από: Guardian

Wall Street
Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Stream magazin
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ούρλιαζαν από τον φόβο τους: Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει και είναι πιο αιματηρός από ποτέ

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο - Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σειφ Σπεις 29.05.26

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

