Το Βρετανικό Μουσείο αναβάλλει διάλεξη για τον Μήνα Εβραϊκής Κουλτούρας λόγω φόβων για διαμαρτυρίες, με την απόφαση να πυροδοτεί αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το πολιτιστικό ίδρυμα ανακοίνωσε ότι η ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Μαίου, θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στην συζήτηση επρόκειτο να συμμετέχει ο Πολ Κόλινς, επιμελητής του τμήματος Μέσης Ανατολής, και αναμενόταν να εξετάσει την ιστορία των αρχαίων βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας μέσω των εκθεμάτων που διαθέτει το μουσείο.

Επίσης, αναμενόταν να αγγίξει και άλλα ιστορικά γεγονότα, όπως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους και η εξέγερση των Μακκαβαίων, και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου μήνα εβραϊκής κουλτούρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος διαρκεί έως τις 16 Ιουνίου.

Η αναβολή της εκδήλωσης

Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες πριν από την εκδήλωση, το μουσείο ανακοίνωσε ότι αυτή θα αναβληθεί. Σε σχετική δήλωση, το μουσείο ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι «σημαντικό ποσοστό» των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων αποτελούσαν «άτομα που σκόπευαν να διαταράξουν σκόπιμα την εκδήλωση».

«Το Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει τη σημασία των διαμαρτυριών και της ελευθερίας της έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ομοίως, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο μουσείο μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια και χωρίς εκφοβισμό για τους ομιλητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες».

Το μουσείο πρόσθεσε ότι, μετά από συζητήσεις με τους διοργανωτές και τους συνεργάτες στον τομέα της ασφάλειας, ελήφθη κοινή απόφαση να αναβληθεί η εκδήλωση.

Ανέφερε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Μήνα Εβραϊκής Κουλτούρας, παρέχοντας έναν χώρο όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και η επιστήμη θα μπορούν να εξερευνηθούν «χωρίς ταραχές».

Ο Τζορτζ Όσμπορν, πρώην υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών και πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, μοιράστηκε τη δήλωση του οργανισμού στο X, λέγοντας: «Αξίζει να το διαβάσετε πριν αρχίσετε να κάνετε εικασίες».

Ωστόσο, η απόφαση του μουσείου εξόργισε την ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ και διάφορους Εβραίους σχολιαστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι πολιτιστικοί φορείς που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο δεν πρέπει να φαίνεται ότι υποχωρούν.

Η Μπάντενοκ κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει και να ζητήσει από το μουσείο να «κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί. «Ο Μήνας Εβραϊκής Κουλτούρας έχει ως στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και να γιορτάσει την εβραϊκή κουλτούρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η απόφαση επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θέλει να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό· πρέπει να ζητήσει από δημόσια χρηματοδοτούμενους φορείς όπως το Βρετανικό Μουσείο να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση».

«Η εκδήλωση αποτελεί σιωνιστική προπαγάνδα»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, παρατηρήθηκε έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας έξω από μια έκθεση στο ανατολικό Λονδίνο, η οποία παρουσίαζε τις ιστορίες των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ Nova, το οποίο δέχτηκε επίθεση από αντιστασιακούς Παλαιστίνιους στις 7 Οκτωβρίου 2023 – ημέρα που ξεκίνησε η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, αν και ο παράνομος ναυτικός αποκλεισμός και οι φρικαλεότητες εναντίον ντόπιων συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει ανακοινώσει ποιες ομάδες σχεδίαζαν διαμαρτυρίες, αλλά η εφημερίδα Jewish News ανέφερε ότι μέλη της οργάνωσης «Εβραίοι Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη» (Jewish Artists for Palestine) ήταν μεταξύ των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων.

Την Πέμπτη, η οργάνωση «Εβραίοι Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη», ένα δίκτυο «αντι-σιωνιστών Εβραίων καλλιτεχνών, συγγραφέων, δημιουργών και εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Ποιος είναι ο σκοπός της διοργάνωσης μιας συζήτησης για ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα, αν όχι για να προκαλέσει ερωτήματα και αντιπαραθέσεις;».

Η ομάδα δήλωσε ότι είναι «απολύτως νόμιμο» να αναμένεται από ένα μουσείο που χρηματοδοτείται από δημόσια κονδύλια να φιλοξενεί συζητήσεις με «διαφορετικές απόψεις» και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της συζήτησης ως «θέμα ασφάλειας υποδηλώνει ότι η εκδήλωση αποτελεί σιωνιστική προπαγάνδα».

Η οργάνωση αμφισβήτησε επίσης τον λόγο για τον οποίο η ομιλία είχε συμπεριληφθεί στον μήνα της εβραϊκής κουλτούρας, αναφέροντας ότι «ένας τεράστιος αριθμός Εβραίων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θεωρεί το Ισραήλ μέρος της εβραϊκής τους ταυτότητας».

Ζήτησε επίσης διαύγεια σχετικά με τις αλλαγές στις αναφορές στην Παλαιστίνη στις αίθουσες του μουσείου, περιγράφοντας αυτό που αποκάλεσε «ιστορική διαγραφή» ως «απαράδεκτο».

*Με πληροφορίες από: Guardian