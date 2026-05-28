Φουλάρει για το «μπαμ» του καλοκαιριού η Μπαρτσελόνα: «Επίσημη πρόταση για τον Άλβαρες»

Τα σενάρια για το μέλλον του Χούλιαν Άλβαρες συνεχίζονται, καθώς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχτεί την πρόταση ανανέωσης συμβολαίου που του έχει κάνει η Ατλέτικο Μαδρίτης, παρά την τεράστια αύξηση μισθού που του δίνεται.

Όπως αναφέρει η «Marca» ο Άλβαρες δεν έχει σκοπό να συνεχίσει στους «ροχιμπλάνκος», καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Καταλονία και τη Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, η Ατλέτικο δεν φαίνεται να αφήσει τόσο εύκολα τον Αργεντίνο αφού το ποσό που αξιώνει για την παραχώρησή του, ξεπερνά 100 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🚨 BREAKING: Deco met with the agent of Julian Alvarez yesterday. They laid the groundwork of how negotiations with Atletico Madrid will go. Barça hope to close the deal at around €100m + variables. — @mundodeportivo pic.twitter.com/hylJp8TyCO — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 28, 2026

Η Μπαρτσελόνα με τη σειρά της φαίνεται να έχει θέσει ως κορυφαίο μεταγραφικό στόχο τον 26χρονο επιθετικό, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ατζέντη του παίκτη και έχει πάρει το… πράσινο φως ώστε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ατλέτικο.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι να καταθέσουν την πρώτη τους πρόταση χωρίς να διευκρινίζεται το ποσό αυτής. Ο Ιταλός δημοσιογράφος προσθέτει ότι δεν θα δωθεί κάποιος παίκτης ως έμψυχο αντάλαγμα για την απόκτηση του διεθνούς φορ.