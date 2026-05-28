«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28 Μαΐου 2026, 12:29

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία αποζημιώσεων και έκτακτης στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, αλλά απαιτείται πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου.

Μετά την επίσημη απάντηση της ΕΕ στην ερώτηση που είχε καταθέσει, για τις δραματικές συνέπειες του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η ίδια η Κομισιόν επιβεβαιώνει πως υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, αρκεί να τα ζητήσει και να τα ενεργοποιήσει άμεσα το κράτος μέλος.

Ειδικότερα, η Κομισιόν, μέσω του αρμόδιου Επιτρόπου Βάρχελι, ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ένα: γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά;», τονίζει ο κ. Αρναούτογλου, σημειώνοντας ότι «χιλιάδες κτηνοτρόφοι στη Λέσβο βρίσκονται σε απόγνωση. Η απαγόρευση διακίνησης ζώων και προϊόντων, η αναστολή της συλλογής γάλακτος και η κατάρρευση της πασχαλινής αγοράς δημιούργησαν ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες για ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα του νησιού».

Όπως επισημαίνει, «η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από γενικόλογες δηλώσεις και επικοινωνιακές διαχειρίσεις. Η Κομισιόν λέει καθαρά ότι απαιτείται αίτημα και ενεργοποίηση από το κράτος μέλος. Άρα, η ευθύνη πλέον είναι απολύτως συγκεκριμένη και πολιτική».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ακόμη ότι η κρίση στη Λέσβο ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες πρόληψης και διαχείρισης ζωονόσων στη χώρα, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον πρωτογενή τομέα.

«Δεν γίνεται κάθε φορά οι παραγωγοί να μένουν μόνοι απέναντι στις κρίσεις. Η Λέσβος δεν αντέχει άλλη εγκατάλειψη. Χρειάζεται άμεσα ολοκληρωμένο σχέδιο αποζημιώσεων, στήριξη της αγοράς, προστασία της παραγωγής και ενίσχυση των κτηνιατρικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό μέσο και να σταματήσει να λειτουργεί με καθυστέρηση πίσω από τις εξελίξεις. Γιατί όταν καταρρέει η κτηνοτροφία σε ένα νησί, δεν χάνεται μόνο εισόδημα. Χάνεται κοινωνική συνοχή, παραγωγή και προοπτική επιβίωσης ολόκληρων τοπικών κοινωνιών», υπογραμμίζει.

Η απάντηση της Κομισιόν:

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί κτηνιατρικά μέτρα έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά για νόσους όπως ο αφθώδης πυρετός (FMD). Αυτά περιλαμβάνουν επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την αποζημίωση των ιδιοκτητών για τη θανάτωση των ζώων τους σε πληγείσες εκμεταλλεύσεις και τον καθαρισμό και την απολύμανση των πληγεισών εγκαταστάσεων.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει αμέσως την τράπεζα αντιγόνων της ΕΕ για τον αφθώδη πυρετό και να αποστείλει δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα μόλις ζητηθεί από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές για την έναρξη επείγοντος εμβολιασμού.

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς που συνδέονται με τους περιορισμούς που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίζουν επενδύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού μετά από επιδημικές εξάρσεις ζωονόσων και μπορούν να τροποποιήσουν τα σχέδιά τους ώστε να θεσπίσουν ενισχύσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων για τους γεωργούς που πλήττονται από ζωονόσους.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 και οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2020/687 και 2020/689 της Επιτροπής, προβλέπει τη λήψη εναρμονισμένων μέτρων για την ταχεία εξάλειψη νόσων κατηγορίας Α, όπως ο αφθώδης πυρετός, σε συνδυασμό με διαδικασίες θανάτωσης και, κατά περίπτωση, τη χρήση εμβολιασμού. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις για τη Λέσβο θεσπίστηκαν αμέσως μετά την επιβεβαίωση της εστίας αφθώδους πυρετού.

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

