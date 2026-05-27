Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27 Μαΐου 2026, 18:45

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Έγινε κι αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Ενώ η ΕΠΟ σύμφωνα με το καταστατικό της είναι ο εγγυητής της ομαλότητας, με πρόεδρο τον Μάκη Γκαγκάτση πήγε κόντρα στους κανονισμούς της, κατ’ επέκταση και στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς αναδιάρθρωση πρωταθλημάτων προβλέπεται από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο, όμως στο σημερινό ΔΣ της Super League ο εκπρόσωπός της ΕΠΟ στη διοργανώτρια και μέλος της ΕΕ Αστέριος Τόκας ψήφισε υπέρ της αύξησης του αριθμού των ομάδων (από 14 σε 16) και ουσιαστικά επέλεξε τον ίδιο δρόμο με τον ΠΑΟΚ που είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες επεδίωξαν να… ανατρέψουν τα ισχύοντα στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνουν στην κατηγορία οι ΑΕΛ και Πανσερραϊκός.

Η ψήφος της ΕΠΟ ήταν κόντρα στο άρθρο 5, παράγραφος 2γ του ΚΑΠ που αναφέρει ότι: «Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για αναδιάρθρωση πρωταθλημάτων, πρέπει να ληφθεί προ της ενάρξεως μιας αγωνιστικής περιόδου (μέχρι 30 Ιουνίου εκάστου έτους) και ισχύει για την επόμενη αυτής».

Εξίσου μεγάλο σοκ είναι ότι η ΕΠΟ πήγε κόντρα και στο καταστατικό της. «Η ΕΠΟ είναι νομικό πρόσωπο που διέπεται από τους κανόνες της ελληνικής έννομης τάξης και λειτουργεί με βάση το καταστατικό της και τους κανόνες και τις οδηγίες των FIFA και UEFA», αναφέρει το άρθρο 1, ενώ το άρθρο 2 ξεκαθαρίζει ότι μεταξύ των σκοπών της ΕΠΟ είναι: «Να σέβεται και να αποτρέπει κάθε παραβίαση του Καταστατικού, των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της FIFA, ή της UEFA και της Ε.Π.Ο., όπως επίσης και των Κανόνων του Παιχνιδιού, και να διασφαλίζει ότι αυτά γίνονται σεβαστά από τα Μέλη της».

Ξεκάθαρο το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω: Επί προεδρίας Μάκη Γκαγκάτση η ΕΠΟ ισοπέδωσε καταστατικό και κανονισμούς. Πότε η ΕΠΟ αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ της αναδιάρθρωσης, ενώ πέρσι την ίδια εποχή είχε αφήσει τις λίγκες (Super League 1 και Super League 2) να αποφασίσουν για τις δομές των πρωταθλημάτων τους, με την Super League 1 να μην προχωρά σε αλλαγές;

Για την ιστορία και παρότι η ΕΠΟ εκτέθηκε το αίτημα για αναδιάρθρωση δεν πέρασε επειδή χρειαζόταν 11 ψήφους και η ψηφοφορία ήταν 7-7. Υπέρ ψήφισαν οι ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, ο Αστέρας, ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ ψήφισαν υπέρ. Το αίτημα κατέθεσαν οι τέσσερις πρώτοι και «προσκόλλησαν» η ΕΠΟ και ο Λεβαδειακός.

Οι επτά ομάδες που ψήφισαν κατά είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός και αυτό ήταν το σωστό, να μην πάρει θέση επειδή ο πρόεδρός του Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και πρόεδρος της Super League.

Δεν εξετάζουμε τη στάση των ομάδων ή αν έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση. Το θέμα έχει να κάνει με τον Γκαγκάτση και την ΕΠΟ που δεν σέβονται τους κανονισμούς και το καταστατικό της ομοσπονδίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε τέτοια θέματα η ΕΠΟ ψήφιζε «λευκό» και δεν έδινε δικαιώματα για σχόλια.

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι επί προεδρίας Γκαγκάτση η ΕΠΟ είναι κατώτερη των περιστάσεων. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η στάση της στο ΔΣ της Super League έχει να κάνει με την ψήφο του ΠΑΟΚ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, την Τρίτη 2 Ιουνίου, όπου θα κριθεί το θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, η παραμονή του οποίου θα είναι πρόκληση.

Ανεπανάληπτη και η γκάφα της ΕΠΟ να ορίσει τον τελικό Κυπέλλου Betsson πριν από την λήξη της Stoiximan Super League. Αυτή η κίνηση είχε ως συνέπεια να μην έχει νόημα η διεξαγωγή των πλέι οφ 5-8, με μοναδική υπεύθυνη της ΕΠΟ καθώς άλλαξε την ημερομηνία της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου.

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

